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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Foxconn хотел бы со временем наладить контрактную сборку электромобилей Tesla
Где-то далеко в этот момент скептически ухмыльнулся Илон Маск.
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Как сообщает Reuters, на презентации новых моделей электромобилей Foxtron председатель совета директоров Foxconn Лю Юн Вэй (Liu Young-way) поделился амбициями главного подрядчика Apple в сфере контрактного производства электромобилей. Во-первых, он пояснил, что на рынке ПК и смартфонов компания в лучшие времена занимала до 40-45% рынка контрактных услуг. В идеале и на автомобильном рынке компания хотела бы приблизиться к этому уровню, но пока ставит для себя более скромную цель в 5% рынка к 2025 году.

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Источник изображения: Reuters

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Глава Foxconn разошёлся до такой степени, что выразил готовность «когда-нибудь начать сборку машин Tesla для компании Tesla». К слову, Илон Маск (Elon Musk), судя по его стремлению к вертикальной интеграции бизнеса Tesla, к такой идее наверняка относится скептически. Непосредственно Foxconn собирается наладить сборку электромобилей для своих заказчиков в США, Таиланде и на Тайване. Рассматривается и возможность организации контрактной сборки электромобилей в Индии и Индонезии. По словам руководителя Foxconn, у компании есть производственные базы в 24 странах мира, а потому запросы электромобильной отрасли она сможет удовлетворять намного лучше конкурентов.

#tesla #электромобили #foxconn #электромобили tesla
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