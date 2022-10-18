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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Торопиться не надо: Apple представит процессоры с интегрированным модемом не ранее 2025 года
А планшет с гибким дисплеем — годом ранее.
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Бизнес по разработке мобильных модемов Intel был продан компании Apple ещё в 2019 году, но последняя до сих пор не может отказаться от использования модемов Qualcomm в своих смартфонах. Как ожидают некоторые аналитики, даже в следующем году очередное поколение iPhone будет полагаться на модемные компоненты Qualcomm. Ресурс CNBC со ссылкой на аналитиков CCS Insight сообщает, что первые процессоры Apple с интегрированным модемом появятся не ранее 2025 года. Компании из Купертино это позволит снизить зависимость от Qualcomm, с которой у неё время от времени возникали разногласия, а также уменьшить себестоимость собственных смартфонов.

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Источник изображения: Apple

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Одновременно аналитики прогнозируют, что первым устройством Apple с гибким дисплеем станет не iPhone, а планшет iPad, который выйдет не ранее 2024 года. Подобная последовательность, по мнению авторов прогноза, позволит Apple отработать технические моменты на более крупном устройстве, прежде чем оснащать гибким дисплеем смартфоны. Кроме того, если учесть, что старший iPhone 14 Pro Max сейчас оценивается в $1599, смартфон с гибким дисплеем следовало бы предлагать по $2500, а это в нынешних экономических условиях не совсем разумно. Одновременно появление iPad с гибким дисплеем позволило бы оживить спрос на планшеты Apple, ибо интерес к ним снижается уже не первый квартал подряд.

#смартфоны #аналитика #apple #планшетный компьютер #iphone #ipad #гибкий дисплей #модем
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AlexZ Rus
08:50
я про 13 вообще ничего не говорил. я лишь сказал, что 12 интел по цене/производительности не хуже выйдет. маленькие ядра отключить можно, если жмут.
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TheEd
08:48
А нах нуден 12700 с его недоядрами? По мне так увеличенный кэш интереснее. По 5900- недавно статейка была, где у 5950 отключали половину ядер и smt и он станоился в играх быстрее. Платформа 1700? - ...
Цены на процессоры упали до минимальных значений: Ryzen 5 5600 продаётся за $129
zens
08:42
да ты чеее, а мужики то не знают. Потому наверное уже 12 лет шпилят. Не ну, реально чушь не пиши, или ИМХО ставь))
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Такой-то
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дебилная рожа
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hendehog
08:41
Так им и надо. Сони чемпион по кидалову не понимаю откуда у неё вообще берутся фанаты.
Похоже, Sony отложила презентацию PlayStation Showcase из-за сделки Microsoft и Activision Blizzard
AlexZ Rus
08:34
ну так не брали за 30 будут не брать за 33 тебе то какая разница?) кого прижмет купит и за 40.
Цены на процессоры упали до минимальных значений: Ryzen 5 5600 продаётся за $129
AlexZ Rus
08:29
ну если нужен новый комп с нуля то можно рассмотреть и 5800x3d, хотя он стоит как 5900x и сразу встает вопрос нах он нужен? 12700 стоит тоже +- столько же и для игр будет уж точно не хуже.
Цены на процессоры упали до минимальных значений: Ryzen 5 5600 продаётся за $129
TheEd
08:27
Не фейхоа эти три- четыре поколения, если купив тотже 5800x3d можно все эти поколения пересидеть , особо не дергаясь, если в приоритете лишь игры.
Цены на процессоры упали до минимальных значений: Ryzen 5 5600 продаётся за $129
Tin Terner
08:26
не в россии! В днс 5900Х три дня назад стоил 29990, а сейчас 33000. ПОДЕШЕВЕЛО!
Цены на процессоры упали до минимальных значений: Ryzen 5 5600 продаётся за $129
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