А планшет с гибким дисплеем — годом ранее.

Бизнес по разработке мобильных модемов Intel был продан компании Apple ещё в 2019 году, но последняя до сих пор не может отказаться от использования модемов Qualcomm в своих смартфонах. Как ожидают некоторые аналитики, даже в следующем году очередное поколение iPhone будет полагаться на модемные компоненты Qualcomm. Ресурс CNBC со ссылкой на аналитиков CCS Insight сообщает, что первые процессоры Apple с интегрированным модемом появятся не ранее 2025 года. Компании из Купертино это позволит снизить зависимость от Qualcomm, с которой у неё время от времени возникали разногласия, а также уменьшить себестоимость собственных смартфонов.

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Источник изображения: Apple

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Одновременно аналитики прогнозируют, что первым устройством Apple с гибким дисплеем станет не iPhone, а планшет iPad, который выйдет не ранее 2024 года. Подобная последовательность, по мнению авторов прогноза, позволит Apple отработать технические моменты на более крупном устройстве, прежде чем оснащать гибким дисплеем смартфоны. Кроме того, если учесть, что старший iPhone 14 Pro Max сейчас оценивается в $1599, смартфон с гибким дисплеем следовало бы предлагать по $2500, а это в нынешних экономических условиях не совсем разумно. Одновременно появление iPad с гибким дисплеем позволило бы оживить спрос на планшеты Apple, ибо интерес к ним снижается уже не первый квартал подряд.