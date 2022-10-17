Сэкономить на закупках памяти помешали экспортные ограничения.

С 2018 года компания Apple, если верить ранним слухам, изучала возможность использования твердотельной памяти типа 3D NAND производства молодой на тот момент китайской компании YMTC в своих смартфонах. Как поясняет Nikkei Asian Review, этот интерес в конечном итоге выразился в успешном прохождении 128-слойными микросхемами YMTC фирменной сертификации Apple, но попасть в iPhone им помешали свежие американские санкции.

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Источник изображения: YMTC

Напомним, что в начале текущего месяца власти США добавили YMTC к списку китайских компаний, которые подозреваются в сотрудничестве с оборонной промышленностью КНР, и это стало поводом для введения запрета на поставку данному производителю памяти оборудования, пригодного для выпуска микросхем 3D NAND с количеством слоёв более 128 штук. По сути, YMTC данными экспортными ограничениями сдерживается на текущем уровне технологического развития. Теоретически, YMTC может пройти процедуру аудита, а её поставщики сделать заявку на получение экспортной лицензии, но высока вероятность, что компетентные органы США откажут в её выдаче.

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Принято считать, что Apple собиралась оснащать китайской памятью смартфоны для внутреннего рынка КНР, и её в продукции YMTC привлекала на 20% более низкая цена на фоне изделий конкурентов. По другим данным, в перспективе Apple рассчитывала заменить микросхемы корейских и американских производителей на китайские в 40% смартфонов, предлагаемых на мировом рынке. Теперь очевидно, что этим планам не суждено сбыться.