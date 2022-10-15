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Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC готова воздержаться от выкупа акций ради инвестиций в производство
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Поскольку на квартальной отчётной конференции руководство TSMC было вынуждено признать, что в текущем году сэкономит $4 млрд на капитальных затратах из-за снижения спроса на 7-нм продукцию и задержек с поставками литографического оборудования, у присутствовавших на мероприятии аналитиков закономерно родился вопрос о готовности компании пустить средства на выкуп акций, возвращая тем самым капитал своим инвесторам.

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Источник изображения: EE Times Asia

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Финансовый директор TSMC Уэнделл Хуан (Wendell Huang) категорично заявил, что в настоящий момент возможность выкупа акций не рассматривается, хотя компания всегда изучает пути возврата капитала своим акционерам. Руководство TSMC считает, что сейчас лучше держать запас денежных средств, и при необходимости направить их на капитальное строительство, что опосредованно тоже обеспечит определённую финансовую отдачу для инвесторов.

#аналитика #финансы #полупроводники #tsmc
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