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<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Поскольку на квартальной отчётной конференции руководство TSMC было вынуждено признать, что в текущем году сэкономит $4 млрд на капитальных затратах из-за снижения спроса на 7-нм продукцию и задержек с поставками литографического оборудования, у присутствовавших на мероприятии аналитиков закономерно родился вопрос о готовности компании пустить средства на выкуп акций, возвращая тем самым капитал своим инвесторам.

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Источник изображения: EE Times Asia

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Финансовый директор TSMC Уэнделл Хуан (Wendell Huang) категорично заявил, что в настоящий момент возможность выкупа акций не рассматривается, хотя компания всегда изучает пути возврата капитала своим акционерам. Руководство TSMC считает, что сейчас лучше держать запас денежных средств, и при необходимости направить их на капитальное строительство, что опосредованно тоже обеспечит определённую финансовую отдачу для инвесторов.