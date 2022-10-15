Поддержкой должны пользоваться не только передовые предприятия.

Ещё в конце минувшей зимы европейские парламентарии разработали законопроект о выделении 45 млрд евро на финансирования строительства на территории ЕС новых предприятий по производству полупроводниковой продукции, но в нынешней редакции документ отдаёт предпочтение при распределении субсидий тем компаниям, которые организуют в Европе уникальное производство, которого в регионе до сих пор не было. По информации Reuters, не всем странам геополитического блока это нравится, и председательствующая в нём Чехия пытается внести поправки в данный законопроект, которые позволили бы рассчитывать на получение субсидий даже тем, кто организует не самое передовое, но необходимое для экономики региона производства.

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Источник изображения: Reuters

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В качестве примера приводится многострадальный автопром, который до сих пор испытывает нехватку полупроводниковых компонентов. Некоторые страны типа той же Чехии могли бы организовать на своей территории выпуск данных комплектующих, но они предпочли бы получить соответствующие субсидии. Предполагается, что уже в декабре этого года переговоры по корректировке положений законопроекта завершатся, и европейские законодатели смогут приступить к процедуре его согласования.