Он ждал это время, и вот это время пришло.

Как мы уже отмечали в предыдущей заметке на данную тему, российский энтузиаст Traktor с нетерпением ждал двух изменений в своей жизни: получения доступа к видеокарте NVIDIA GeForce RTX 4090 и замены центрального процессора Intel Core i9-12900K на Core i9-13900K. Если судить по свежей активности Алексея, первое уже произошло, поскольку два новых мировых рекорда в 3DMark11 он уже покорил с помощью видеокарты GeForce RTX 4090 марки Gigabyte, которую отселил на балкон ради повышения эффективности работы штатной воздушной системы охлаждения. Частоты видеокарты в результате удалось поднять до 2930/22096 МГц, основой для стенда послужила материнская плата MSI MEG Z690I Unify на базе чипсета Intel Z690. В тесте 3DMark11 Extreme наш соотечественник занял первое место в абсолютном зачёте с результатом 50 404 балла.

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Источник изображения: HWBot, Traktor

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В тесте 3DMark11 Entry была занята аналогичная позиция при счёте 80 768 баллов. Центральный процессор Intel Core i9-12900K в обоих случаях был разогнан до 5614 МГц с сохранением активности восьми производительных ядер и шестнадцати потоков, он охлаждался водоблоком через чиллер, который выдавал на выходе температуру три градуса Цельсия выше нуля. Автор эксперимента отдельно подчеркнул заслуги термоинтерфейса CyberBlood MK1, который он применял на центральном процессоре.