На многие годы, как в старые добрые времена.

До сих пор при обсуждении антикитайских санкций США, которые были введены на прошлой неделе, основное внимание уделялось ограничениям на поставку оборудования для производства чипов и внесению в список неблагонадёжных дополнительных китайских компаний. Агентство Bloomberg после выступления заместителя министра торговли США Тэи Д. Розман Кендлер (Thea D. Rozman Kendler) сочло нужным напомнить, что в новых правилах экспортного контроля одновременно упоминается и запрет на поставку в Китай компонентов, позволяющих местным компаниям самостоятельно разрабатывать и выпускать оборудование для производства чипов.

реклама

Источник изображения: C-Span

Одновременно чиновница заявила, что санкции разрабатывались таким образом, чтобы обеспечить максимальный технологический отрыв США от своих геополитических конкурентов. Особое беспокойство властей США вызывало сращивание китайских компаний гражданского и военного сектора, которое в итоге потребовало ужесточения контроля за экспортом в эту страну передовых технологий и оборудования.

рекомендации ASUS 3060 Ti уже за 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр RTX 3070 - цена идет к 40 тр 3060 ASUS почти за 30 тр 3080 Gigabyte Gaming за копейки в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Кстати, не так давно стало известно о способности китайских производителей выпускать 14-нм чипы на полностью локализованных технологических линиях, и с учётом предыдущих откровений о существовании первых 7-нм чипов в Китае, это могло подтолкнуть власти США к более активным действиям. Представители Министерства торговли США убеждены, что санкции будут действовать избирательно, и в итоге не навредят мировой полупроводниковой отрасли в той степени, которой опасаются некоторые участники рынка. Представители TSMC, например, на отчётном квартальном мероприятии заявили, что ущерб от новых санкций будет контролируемым и не очень существенным.