Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Nanya Technology жалуется на слабость спроса на память на китайском рынке
Это удручает руководство компании сильнее угрозы глобальной рецессии.
рекомендации
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
RTX 3070 - цена идет к 40 тр
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Как сообщает Nikkei Asian Review, руководство производителя микросхем оперативной памяти Nanya Technology хоть и разделяет общее беспокойство по поводу текущего положения дел на мировом рынке электроники, самым главным негативным фактором считает снижение спроса на профильную продукцию в Китае, которое было спровоцировано затяжными санитарными локдаунами.

реклама

Источник изображения: DigiTimes

рекомендации
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
3050 ASUS уже 30 тр
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
3060 ASUS почти за 30 тр
Рухнула цена i9 12900K на треть
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Китайские потребители стали закупать меньше памяти и для смартфонов, и для персональных компьютеров, и для серверных систем, не говоря уже о потребительской электронике. Nanya лишь надеется, что нижняя точка спроса на память в Китае уже пройдена, и в дальнейшем рынок начнёт восстанавливаться. Цены на микросхемы оперативной памяти продолжат снижаться и в этом, и в 2023 году, как считают в Nanya, а потому компании будет сложно сохранить прибыльность бизнеса в ближайшее время. В этом году Nanya была вынуждена сократить капитальные затраты на 22,5%, причём на закупку производственного оборудования было выделено на 40% меньше средств, чем было запланировано изначально. В 2023 году компания будет вынуждена продолжить сокращение затрат.

#полупроводники #китай #dram #кризис #nanya
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Бывшее предприятие Intel в Китае начало страдать от американских санкций
TSMC будет придерживаться консервативного прогноза по выручке на следующие девять месяцев
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Несвободная свобода, или как потерять всё используя Linux в качестве операционной системы
145
Мой не очень удачный и запоздалый апгрейд
224
Два кулера AMD Wraith Stealth на один Ryzen 5 3600
40
Не про газ и не про HIMARS: обзор ультра-бюждетного SATA SSD NETAC NT01N600S-001T-S3X
43
О том, как я нанес изображение на крышку корпуса ПК
19
6 серьезных проблем процессоров Ryzen 7000 и новой платформы AMD AM5
16
Мои впечатления от игры Dead Space 3. Часть1
3
Обзор SSD PNY CS900 480GB (SSD7CS900-480-PB)
4
Обзор Itel Vision 3 – недорогой смартфон с NFC и автоматической записью звонков
2

Сейчас обсуждают

rikki_tikki
14:39
Эти обстрелы действительно повлияют на боеспособность ВСУ. В ответ на бесчеловечные обстрелы гражданской инфраструктуры Запад уже решил поставить больше оружия чем планировалось.
Опасения по поводу последствий санкций обвалили капитализацию компаний полупроводниковой отрасли на $240 млрд
Шамиль Джанболатов
14:39
Ну раз ты не чучело, то наверно прямо с Донбасса пишешь? Но как, если там запрещены даже телефоны?
Как российский дрон-камикадзе Герань-2 поставил украинских военных в тупик – обзор и разбор ТТХ
Гоогле Гооглев
14:38
А надо было просто, приехать на минские соглашения, когда ВВП звал и всё, но зеле наркоману, байден не разрешил
10 октября ВС РФ нанесли массированные ракетные удары по критической инфраструктуре Украины
1TronpmG5
14:38
>>Потому что Запад не может себе позволить зависеть от сумашедшей >>страны. Зависел и будет зависеть. Энергия, еда, ресурсы первичны. Без этого никакая экономика не существует. У запада с этим пробле...
Опасения по поводу последствий санкций обвалили капитализацию компаний полупроводниковой отрасли на $240 млрд
ахахаxа
14:38
будешь бананы скоро сеять в рабстве
Опасения по поводу последствий санкций обвалили капитализацию компаний полупроводниковой отрасли на $240 млрд
Анастасия Волох
14:37
Логические диски не появились за это время, но в остальном популярные дистрибутивы стали дружелюбны к пользователю. Приблизился к винде, с общими задачами справится.
Несвободная свобода, или как потерять всё используя Linux в качестве операционной системы
GumanoidT
14:36
Помнится в первую волну майнинга когда на стыке 2017-2018 г.г. когда биток впервые перевалил за 20к предсказывали курс к концу 2018-ого года 250к. Сейчас аппетиты поуменьшили-)
Когда Биткоин будет стоить $100 000 – фермеры скупают ASIC-майнеры, а аналитики ждут подорожания ВТС
skydan
14:35
Вот честно - похер на продукцию амд уже лет эдак 25 =))) ну а вы покупайте эти керогазы и дальше
6 серьезных проблем процессоров Ryzen 7000 и новой платформы AMD AM5
rikki_tikki
14:35
Не, это фантастика. Потому что Запад не может себе позволить зависеть от сумашедшей страны. Поэтому зависимость от РФ будут рвать любой ценой. РФ настолько самодостаточная, что даже убогая буханка и...
Опасения по поводу последствий санкций обвалили капитализацию компаний полупроводниковой отрасли на $240 млрд
ахахаxа
14:34
украину переколят всю,по инфраструктуре щас бьют ракетами,значит наступление на всю украину будет вскоре походу.Щас и репараций подвезут и оружия
Опасения по поводу последствий санкций обвалили капитализацию компаний полупроводниковой отрасли на $240 млрд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем