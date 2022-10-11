Это удручает руководство компании сильнее угрозы глобальной рецессии.

Как сообщает Nikkei Asian Review, руководство производителя микросхем оперативной памяти Nanya Technology хоть и разделяет общее беспокойство по поводу текущего положения дел на мировом рынке электроники, самым главным негативным фактором считает снижение спроса на профильную продукцию в Китае, которое было спровоцировано затяжными санитарными локдаунами.

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Источник изображения: DigiTimes

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Китайские потребители стали закупать меньше памяти и для смартфонов, и для персональных компьютеров, и для серверных систем, не говоря уже о потребительской электронике. Nanya лишь надеется, что нижняя точка спроса на память в Китае уже пройдена, и в дальнейшем рынок начнёт восстанавливаться. Цены на микросхемы оперативной памяти продолжат снижаться и в этом, и в 2023 году, как считают в Nanya, а потому компании будет сложно сохранить прибыльность бизнеса в ближайшее время. В этом году Nanya была вынуждена сократить капитальные затраты на 22,5%, причём на закупку производственного оборудования было выделено на 40% меньше средств, чем было запланировано изначально. В 2023 году компания будет вынуждена продолжить сокращение затрат.