Контрактный производитель чипов получает шанс стать лидером отрасли.

Как поясняет Business Korea, в третьем квартале этого года TSMC имела все шансы обойти Samsung Electronics в показателях выручки, поскольку цены на память снижались, а спрос на услуги тайваньского контрактного производителя продолжал расти, пусть и не так быстро, как в период пандемии. Долгое время Samsung Electronics удерживала статус крупнейшего поставщика чипов в мире, если рассматривать денежные показатели. Компания Intel давно ушла с первой позиции, а теперь может оказаться на третьем.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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Если TSMC отчитается на этой неделе, то полных отчётов Samsung и Intel придётся ждать до конца месяца, и только тогда станет понятно, изменилась ли расстановка сил в отрасли с точки зрения величины выручки. У TSMC она в третьем квартале могла превысить $19 млрд, компания Samsung именно от поставок чипов выручила около $17,4 млрд, а Intel и вовсе придётся довольствоваться суммой около $14,6 млрд. В четвёртом квартале, как ожидает источник, TSMC сохранит за собой статус лидера.