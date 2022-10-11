Сегодня в продаже можно купить десятки различных устройств, способных проводить влажную уборку помещений. При этом только единицы действительно эффективны, а многие из них способны решать одну или несколько проблем, тогда как действительно универсальные встречаются крайне редко. Похоже, у нас появился перспективный кандидат, способный взять на себя всю грязную работу по уборке и мытью полов в вашем доме.
Встречайте, робот-пылесос Redroad G10. Но прежде, чем рассказывать о преимуществах самого устройства, давайте изучим особенности базовой станции. Она включает сразу два контейнера, в одном из которых находится чистая вода (4.5 литра), тогда как в другом располагается оставшаяся после мытья полов (4 литра). Прибор не выше 40 сантиметров и подключается к розетке, где сам робот не только заряжается, но и очищается. Но обо всём по порядку. Вначале пользователь скачивает приложение, позволяющее устройству построить карту квартиры. Машина плавно перемещается из одной комнаты в другую, где тщательно изучает все углы и только после этого приступает к уборке. После этого можно задать роботу ту или иную задачу или активировать удалённо, что позволит привести квартиру в порядок даже если вас нет в доме. 8 инфракрасных датчиков отвечают за избегание препятствий, а устройство надёжно защищено от столкновений как с мебелью, так и людьми и полностью безопасно.
Во время очистки полов автоматическая система может использовать функцию пылесоса или швабры. При этом, когда происходит уборка ковровых покрытий, Redroad G10 повышает мощность всасывания, а ёмкий пылесборник на 450 мл позволяет проводить очистку раз в месяц. Если требуется вымыть полы, то активируется функция швабры, имеющая несколько ключевых отличий от большинства аналогов. Прежде всего пылесос активно использует систему самоочистки, возвращаясь на базовую станцию после мытья 10 квадратных метров. Не менее интересна и система дезинфекции, позволяющая уничтожить большую часть опасных бактерий. Таким образом Redroad G10 не только проведёт уборку, но и позволит не беспокоиться о микробах, способных нанести вред вашему здоровью. Согласно официальным данным, во время стерилизации уничтожается до 99% всех известных бактерий.
Производитель обращает внимание на такую мелочь, как подъём швабры во время движения устройства к базовой станции. Так, обычные пылесосы просто растягивают за собой грязные разводы, тогда как Redroad G10 полностью устраняет эту проблему, поскольку после мытья 10 квадратных метров пола швабра поднимается и не имеет контакта с чистыми поверхностями. Пользователи, которые уже купили новый робот-пылесос, единогласно заявляют, что остались приятно удивлены тем, что устройство не нуждается в постоянном контроле. Достаточно задать время уборки или просто нажать на кнопку смартфона, а уже спустя какое-то время весь дом будет блестеть чистотой. При этом не потребуется трогать грязную швабру руками, ведь всё это Redroad G10 способен делать самостоятельно. Особенно робот-пылесос будет интересен женщинам, которые теперь смогут уделять больше времени своим близким, вместо нудного хождения по квартире с тряпкой. Ну а результат не заставит себя ждать, ведь Redroad G10 ещё и выполняет свою работу крайне эффективно. Всё дело в том, что во время уборки машина делает 3000 вибраций в минуту, что позволяет очищать даже самую застарелую грязь.
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