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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Корейские автопроизводители рассчитывают на преференции при продаже электромобилей в США
Имеются в виду импортируемые транспортные средства.
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По информации Business Korea, американский президент направил своему южнокорейскому коллеге письмо, в котором предложил провести переговоры на тему предоставления корейским автопроизводителям преференций в рамках так называемого Акта о снижении инфляции, предусматривающего стимулирование производства на территории США электромобилей и тяговых аккумуляторов. Напомним, что этот законодательный акт подразумевает предоставление американским покупателям электромобилей налогового вычета в сумме $7500 при условии его сборки на территории США или некоторых других стран, в перечень которых Южная Корея не попала.

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Источник изображения: Business Korea

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При этом нужно учитывать, что корейские электромобили пользуются растущей популярностью во всём мире, и рынок США не является исключением, но пока все реализуемые здесь модели изготавливаются в Южной Корее. Чтобы локализовать производство в США, корейским компаниям потребуется не менее двух лет, и на протяжении всего этого срока конкуренты смогут пользоваться привилегиями. Поскольку американские власти продемонстрировали готовность к диалогу с правительством Южной Кореи на эту тему, можно предположить, что для машин корейской сборки будут предложены какие-то особые условия реализации до момента появления локальных производств в США.

#электромобили #сша #южная корея #субсидии
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