Всего на миллиард долларов США.

На волне пандемии выручка TSMC росла рекордными темпами, но компании пришлось серьёзно вкладываться и в развитие производства. По мнению опрошенных Economic Daily экспертов, в ткущем году капитальные затраты TSMC достигнут $40 млрд, но в следующем она их не снизит, даже с учётом падения спроса на многие виды полупроводниковых компонентов. Правда, повышение затрат на $1 млрд вряд ли можно назвать серьёзным, но и этого хватит для достижения рекордной суммы в $41 млрд.

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Источник изображения: Economic Daily

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Спад спроса рано или поздно сменится ростом, а TSMC вынуждена сейчас делать инвестиции, которые окупятся лишь через несколько лет, поэтому даже в сложных экономических условиях компания вынуждена раскошеливаться на обеспечение своего долгосрочного развития в успешном ключе.