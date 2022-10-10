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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Капитальные затраты TSMC в следующем году хоть и увеличатся, но незначительно
Всего на миллиард долларов США.
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На волне пандемии выручка TSMC росла рекордными темпами, но компании пришлось серьёзно вкладываться и в развитие производства. По мнению опрошенных Economic Daily экспертов, в ткущем году капитальные затраты TSMC достигнут $40 млрд, но в следующем она их не снизит, даже с учётом падения спроса на многие виды полупроводниковых компонентов. Правда, повышение затрат на $1 млрд вряд ли можно назвать серьёзным, но и этого хватит для достижения рекордной суммы в $41 млрд.

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Источник изображения: Economic Daily

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Спад спроса рано или поздно сменится ростом, а TSMC вынуждена сейчас делать инвестиции, которые окупятся лишь через несколько лет, поэтому даже в сложных экономических условиях компания вынуждена раскошеливаться на обеспечение своего долгосрочного развития в успешном ключе.

#аналитика #финансы #полупроводники #tsmc
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