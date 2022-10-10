На это потребуется до десяти лет.

На прошлой неделе президенту США Джозефу Байдену была предоставлена возможность выступить на церемонии, посвящённой выделению компанией IBM двадцати миллиардов долларов на развитие исследовательского центра в штате Нью-Йорк, который сосредоточится на разработках в сфере квантовых вычислений. Как поясняют местные СМИ, президент Байден не удержался от нескольких громких заявлений, иллюстрирующих настрой властей в отношении стимулирования развития национальной высокотехнологичной отрасли.

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Источник изображения: The Journal News

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Своё выступление, которое длилось около 20 минут, Джозеф Байден начал с перечисления видов продукции, которые с начала прошлого века выпускались в штате Нью-Йорк, не забыв даже про лекарственные средства, одно из которых оказалось у него при себе. Продолжил он своё выступление с риторического вопроса о том, почему США не могут превратиться в мировой центр производства. За последующие десять лет, как убеждён Байден, в местной промышленности произойдут изменения, которые не наблюдались на протяжении предшествовавших сорока лет. США должны обрести полную цепочку поставок, по словам президента страны — «она должна и начинаться, и заканчиваться здесь».