Как и планировалось, к концу недели американские власти объявили о введении новых экспортных ограничений в отношении Китая. По информации Reuters, на особом контроле теперь окажется 31 китайская компания, среди которых есть и крупнейший местный производитель твердотельной памяти – YMTC. Ей будет отрезан доступ к оборудованию американского происхождения, которое можно использовать для производства твердотельной памяти типа 3D NAND с количеством слоёв более 128 штук.
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В список попали и уже находящиеся под санкциями 28 китайских компаний. Их контрагенты, снабжающие китайских клиентов компонентами и оборудованием американского происхождения, вынуждены будут повторно подавать заявку на получение экспортной лицензии в США. Самим китайским компаниям отводится 60 дней на прохождение аудита, подразумевающего доступ американских инспекторов на производство. Если у проверяющих возникнут основания думать, что импортируемая из США продукция попадает в руки китайских военных, либо китайская компания откажется от такого аудита, то она автоматически попадёт в «чёрный список».
Новые ограничения лишат китайские организации и компании возможности закупать компоненты для серверных систем, способных обеспечить производительность вычислений более 100 петафлопс на площади не более 600 кв.м. Китайские производители чипов лишатся возможности закупать оборудование, позволяющее выпускать процессоры и интегральные микросхемы по технологиям «тоньше» 14 нм с использованием структуры транзисторов FinFET. В случае с оперативной памятью ограничение распространяется на технологии тоньше 18 нм, а твердотельная память, допущенная к производству в Китае на американском оборудовании, должна располагать не более чем 128 слоями на одну микросхему. Американским гражданам также запрещено обслуживать оборудование в Китае, подпадающее под указанные ограничения.