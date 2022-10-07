И в октябре будет ещё хуже.

Как сообщает Bloomberg, экспортная выручка Тайваня в сентябре сократилась на 5,3% в годовом сравнении, поскольку спрос на полупроводниковые компоненты снизился. Подобная динамика наблюдается впервые с июня 2020 года. Тогда пандемия ограничила поставки продукции тайваньских производителей за пределы страны.

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Источник изображения: Bloomberg

Эксперты ожидали повышения экспортной выручки Тайваня по итогам сентября на 2,4%, но динамика оказалась отрицательной — в сентябре национальная экономика столкнулась со снижением экспортной выручки на 5,3%. Импортная выручка Тайваня в сентябре снизилась на 2,4%, хотя эксперты рассчитывали на повышение в размере 9,8%. Это также первый случай снижения выручки с 2020 года. Причинами подобных явлений тайваньские чиновники считают глобальную инфляцию, изменения в монетарной политике властей и снижение спроса со стороны Китая.

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Именно на китайском направлении экспорт сократился на 13%, хотя и другие внешнеторговые партнёры Тайваня пострадали в сентябре — среди них упоминаются США, Великобритания, Сингапур и Япония. В октябре ожидается дальнейшее снижение совокупной экспортной выручки Тайваня ещё на 6%.