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Новости Hardware Алексей Сычёв
В конце этого месяца Intel объявит о масштабных сокращениях штата
Экономическая ситуация подталкивает к подобным решениям.
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Объявление компанией AMD досрочных и не очень утешительных результатов третьего квартала в определённой степени заставляет задуматься о том, насколько тяжёлым был минувший квартал для корпорации Intel, которая в силу масштабов своего бизнеса способна нести более серьёзные потери при общем ухудшении макроэкономической ситуации. В профильных сообществах рядовые представители Intel на условиях анонимности начали обсуждать вероятность масштабных сокращений персонала, о которых будет объявлено 27 октября.

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Источник изображения: Intel

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Отметим, что в этот день Intel будет отчитываться за третий квартал, так что момент для заявления о сокращениях выбран подходящий. Впрочем, первыми подвергнутся увольнениям представители финансовых подразделений, кадровики и сотрудники, связанные с информационными технологиями. Остаётся только надеяться, что данные меры минимально затронут специалистов, занятых в разработке новых продуктов и освоении литографических технологий.

#intel #финансы #полупроводники #сокращения
5
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