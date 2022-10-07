Во всём виноват кризис на рынке ПК.

Суровые времена требуют решительных мер. Компания AMD была вынуждена опубликовать предварительные итоги третьего фискального квартала, поскольку окончательная статистика должна оказаться существенно хуже ожиданий. По крайней мере, совокупная выручка не превысила $5,6 млрд против прогнозируемой $6,71 млрд, и главным источником проблем для компании в минувшем квартале стал рынок ПК.

реклама

Источник изображения: AMD

Фактически, на направлении клиентских систем выручка компании сократилась последовательно на 53% и на 40% год к году, до $1 млрд. Положительную динамику продемонстрировал сегмент центров обработки данных, который позволил компании увеличить выручку в годовом сравнении на 45% до $1,8 млрд. Последовательно она выросла на 8%, позволив компании заработать в серверном сегменте больше, чем на рынке ПК.

Игровой сегмент, к которому относятся и компоненты для консолей, а не только видеокарты, последовательно не продемонстрировал снижения или повышения выручки, но в годовом сравнении профильная выручка выросла на 14% до $1,6 млрд. Наконец, в сегменте встраиваемых решений эффект поглощения Xilinx позволил компании AMD увеличить выручку последовательно на 4% до $1,3 млрд.

рекомендации 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр <b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b> Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Следует учитывать, что совокупная выручка AMD всё равно увеличилась в годовом сравнении на 29%, снизилась она только последовательно, что нехарактерно для данного периода года, но генеральный директор Лиза Су (Lisa Su) объяснила такую динамику плохими макроэкономическими условиями и наличием в сегменте ПК товарных излишков. Последние, кстати, вынудили AMD списать в третьем квартале $160 млн. Норма прибыли компании едва дотянула до 50%, хотя ранее AMD рассчитывала на достижение этим показателем уровня в 54%.