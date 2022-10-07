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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Выручка AMD оказалась ниже ожиданий примерно на миллиард долларов США
Во всём виноват кризис на рынке ПК.
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Суровые времена требуют решительных мер. Компания AMD была вынуждена опубликовать предварительные итоги третьего фискального квартала, поскольку окончательная статистика должна оказаться существенно хуже ожиданий. По крайней мере, совокупная выручка не превысила $5,6 млрд против прогнозируемой $6,71 млрд, и главным источником проблем для компании в минувшем квартале стал рынок ПК.

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Источник изображения: AMD

Фактически, на направлении клиентских систем выручка компании сократилась последовательно на 53% и на 40% год к году, до $1 млрд. Положительную динамику продемонстрировал сегмент центров обработки данных, который позволил компании увеличить выручку в годовом сравнении на 45% до $1,8 млрд. Последовательно она выросла на 8%, позволив компании заработать в серверном сегменте больше, чем на рынке ПК.

Игровой сегмент, к которому относятся и компоненты для консолей, а не только видеокарты, последовательно не продемонстрировал снижения или повышения выручки, но в годовом сравнении профильная выручка выросла на 14% до $1,6 млрд. Наконец, в сегменте встраиваемых решений эффект поглощения Xilinx позволил компании AMD увеличить выручку последовательно на 4% до $1,3 млрд.

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Следует учитывать, что совокупная выручка AMD всё равно увеличилась в годовом сравнении на 29%, снизилась она только последовательно, что нехарактерно для данного периода года, но генеральный директор Лиза Су (Lisa Su) объяснила такую динамику плохими макроэкономическими условиями и наличием в сегменте ПК товарных излишков. Последние, кстати, вынудили AMD списать в третьем квартале $160 млн. Норма прибыли компании едва дотянула до 50%, хотя ранее AMD рассчитывала на достижение этим показателем уровня в 54%.

#amd #аналитика #финансы #кризис #компьютерный рынок
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