Где-то в этот момент грустно вздохнул создатель Терминатора.

Как сообщает ресурс Axios, на этой неделе руководство компании Boston Dynamics, известной своими продвинутыми роботами, включая человекоподобных, обратилось к участникам отрасли с открытым письмом, в котором призвало оградить её от применения робототехнических решений общего назначения в военных целях. Другими словами, компания выступает против того, чтобы на базе её роботов создавались какие-либо боевые системы.

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Источник изображения: WRAL TechWire

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Для этого она будет не только отслеживать, насколько возможно, сферу использования приобретаемых клиентами роботов, но и предусматривать программные и технические ограничения, не позволяющие применять их в военном деле. У компании уже нашлись единомышленники среди партнёров и конкурентов: Agility Robotics, ANYbotics, Clearpath Robotics, Open Robotics и Unitree Robotics. Они тоже подписали данное открытое письмо и призвали другие компании отрасли присоединиться к ним.