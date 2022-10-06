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Новости Hardware Алексей Сычёв
Boston Dynamics выступила с призывом оградить робототехническую отрасль от милитаризации
Где-то в этот момент грустно вздохнул создатель Терминатора.
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Как сообщает ресурс Axios, на этой неделе руководство компании Boston Dynamics, известной своими продвинутыми роботами, включая человекоподобных, обратилось к участникам отрасли с открытым письмом, в котором призвало оградить её от применения робототехнических решений общего назначения в военных целях. Другими словами, компания выступает против того, чтобы на базе её роботов создавались какие-либо боевые системы.

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Источник изображения: WRAL TechWire

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Для этого она будет не только отслеживать, насколько возможно, сферу использования приобретаемых клиентами роботов, но и предусматривать программные и технические ограничения, не позволяющие применять их в военном деле. У компании уже нашлись единомышленники среди партнёров и конкурентов: Agility Robotics, ANYbotics, Clearpath Robotics, Open Robotics и Unitree Robotics. Они тоже подписали данное открытое письмо и призвали другие компании отрасли присоединиться к ним.

#робототехника #роботы #boston dynamics #боевые роботы
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