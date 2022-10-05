Иначе скучно жить.

Чем труднее специалистам Tesla становится доводить до ума фирменные системы активной помощи водителю, тем активнее Илон Маск (Elon Musk) ратует за отказ от дополнительных датчиков в пользу систем машинного зрения, обрабатывающих получаемые камерами изображения. Как поясняет Electrek, на этой неделе Tesla заявила о намерениях упразднить в ближайшие пару лет ультразвуковые датчики, которые в количестве 12 штук были распределены по двум бамперам всех электромобилей марки.

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Источник изображения: Tesla

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Первыми так называемых «парковочных датчиков» лишатся электромобили Model 3 и Model Y, в следующем году подобная участь постигнет более дорогие Model S и Model X. По всей видимости, в последнем случае руководством Tesla движут не соображения экономии, а стремление унифицировать управляющее программное обеспечение. К слову, лишившиеся ультразвуковых датчиков машины какое-то время не смогут автоматически парковаться и подъезжать к водителю, стоящему снаружи. В дальнейшем программное обеспечение будет доработано, чтобы полагаться в этих манёврах только на изображения с камер, и эти функции будут восстановлены. Напомним, что Tesla Model Y и Model 3 с мая прошлого года лишены радаров, которые ещё сохранились у Model X и Model S. Ну, а лидары в качестве дополнительного канала получения информации о препятствиях вокруг машины Илон Маск никогда не признавал вовсе.