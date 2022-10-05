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Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel сворачивает поставки процессоров семейства Comet Lake
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Появление на рынке новых процессоров неизбежно требует «зачистки» в ассортименте продукции, а потому компания Intel распространила позавчера уведомление о предстоящем прекращении поставок настольных моделей семейства Comet Lake-S и родственных процессоров Xeon W. Под сокращение попали процессоры серий Core i9, Core i7 и Core i5.

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Источник изображения: Intel

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Программа прекращения поставок начала действовать 3 октября, заказать процессоры данного семейства у торговых представителей Intel можно будет до 28 апреля следующего года, а последние партии будут отгружены 27 октября того же года. Ряд процессоров Comet Lake с литерами «E» и «TE» в наименовании модели будут переведены в сегмент решений для встраиваемой техники, что позволит продлить их жизненный цикл на несколько лет.

#intel #процессоры #pcn #comet lake
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