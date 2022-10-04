Давить всегда, давить везде, давить – и никаких гвоздей!

По информации The New York Times, власти США не станут откладывать в долгий ящик введение дополнительных санкций против КНР, которые помешают организациям и компаниям из этой страны создавать производительные суперкомпьютеры, а также выпускать микроэлектронную продукцию. По некоторым данным, о новых ограничениях будет объявлено ещё до того, как делегаты 20-го Съезда Коммунистической партии Китая соберутся 16 октября для обсуждения программы развития национальной экономики на ближайшие годы.

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Источник изображения: Getty Images

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Во-первых, как ожидается, в список компаний и организаций КНР, которым будет закрыт доступ к передовым технологиям американского происхождения, попадут новые члены. Во-вторых, будет расширен перечень компонентов, которые запрещено продавать в Китай любым клиентам зарубежных компаний. В-третьих, против производителя твердотельной памяти YMTC могут быть выдвинуты индивидуальные санкции. Наконец, власти США начнут пристальные следить за инвестициями американских резидентов в компании из Китая, не позволяя стимулировать долларом развитие сомнительных эмитентов.