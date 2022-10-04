Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В ближайшие дни власти США усилят технологические санкции против Китая
Давить всегда, давить везде, давить – и никаких гвоздей!
рекомендации
Минус 25% на 3070 в Ситилинке
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

По информации The New York Times, власти США не станут откладывать в долгий ящик введение дополнительных санкций против КНР, которые помешают организациям и компаниям из этой страны создавать производительные суперкомпьютеры, а также выпускать микроэлектронную продукцию. По некоторым данным, о новых ограничениях будет объявлено ещё до того, как делегаты 20-го Съезда Коммунистической партии Китая соберутся 16 октября для обсуждения программы развития национальной экономики на ближайшие годы.

реклама

Источник изображения: Getty Images

рекомендации
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Во-первых, как ожидается, в список компаний и организаций КНР, которым будет закрыт доступ к передовым технологиям американского происхождения, попадут новые члены. Во-вторых, будет расширен перечень компонентов, которые запрещено продавать в Китай любым клиентам зарубежных компаний. В-третьих, против производителя твердотельной памяти YMTC могут быть выдвинуты индивидуальные санкции. Наконец, власти США начнут пристальные следить за инвестициями американских резидентов в компании из Китая, не позволяя стимулировать долларом развитие сомнительных эмитентов.

#китай #санкции #сша #китайские производители #торговая война
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

SMIC приступила к строительству крупного предприятия в Китае
Генеральный директор китайского производителя памяти YMTC покинул свой пост
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Монета, которая может спасти майнинг - Kaspa
48
Гайд по улучшению графики в играх на RTX
24
Поклонники сериала "Доктор Кто" возможно не в курсе, но звуковая отвёртка существует
7
Обслуживание MSI GTX 1070 AERO OC и GD100 спустя год после использования
40
Военное командование США бьёт тревогу – Китай ведёт активную разработку истребителя 6-го поколения
62
Путь воина, или как приблизит победу знание истории, географии и психологии
55
Собираем оптимальный игровой компьютер для самых требовательных игр 2022 года
5
Обзор комплекта Adata XPG Caster RGB DDR5-6400. Разгон и настройка DDR5
20
Ученые рассказали, какой астероид может аннигилировать Землю
20
Сверхдорогой авианосец ВМС США "Джеральд Р. Форд" примет участие в учениях НАТО в Аталантике
25

Сейчас обсуждают

rikki_tikki
09:40
Первая мобилизация гражданских на войну с 1941 года. отчетливо намекает что всё идет по плану и потерь нет ))))
Илон Маск устроил опрос - как "помирить" Россию и Украину
Майню в долгосрок
09:40
доброе утро друзья
Илон Маск устроил опрос - как "помирить" Россию и Украину
Майню в долгосрок
09:38
вай шени деда шевечи...
NZXT анонсировала материнскую плату для процессоров AMD серии Ryzen 7000
hendehog
09:38
3060 покупают только альтернативно одарённые на всю голову.
Собираем оптимальный игровой компьютер для самых требовательных игр 2022 года
Дмитрий Субботин
09:38
У меня чёрная валяется. И еще офис актуальной на то время версии в такой же коробке.
Обзор Windows Vista Home Premium Retail Box в 2022 году
Adam Smith
09:38
в батальонах осталось по 30 человек и они нехило наваливают всушникам, 3 недели без танков куячили силы в 15-20 раз превосходящие)
Илон Маск устроил опрос - как "помирить" Россию и Украину
ахахаxа
09:38
перемолола,те киевские новости чтоль рассказывают такое
Илон Маск устроил опрос - как "помирить" Россию и Украину
rikki_tikki
09:38
Российские войска кстати тоже стояли под Киевом а потом пошло в обратную сторону
Илон Маск устроил опрос - как "помирить" Россию и Украину
Adam Smith
09:35
дурачек, какие 300 тыр? под лиманом вам сопротивлялись силы в 15-20 раз меньшие чем у каклов, на протяжении трех недель. Сопротивлялись несколько рот (100 чел) в каждой из которых было всего 30 бойцо...
Илон Маск устроил опрос - как "помирить" Россию и Украину
ахахаxа
09:35
Москва была невзята фашистами и с этого момента 4 года войны жёсткой пошло в обратную сторону.Ты негони про пиндосовские недотанки
Илон Маск устроил опрос - как "помирить" Россию и Украину
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем