Накануне сообщалось, что клиенты TSMC заблаговременно начали получать уведомления о предстоящем повышении цен на услуги компании с первого января 2023 года. Обработка кремниевых пластин типоразмера 300 мм должна подорожать на 3-5%, а в случае с более зрелой литографией и 200-мм пластинами прирост составит все 6%. По информации DigiTimes, мелким и средним клиентам TSMC не удалось согласовать с подрядчиком более низкие расценки на услуги компании, чем она сама им предложила изначально.
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В этом контексте не уточняется, какого прогресса добились те же Apple и NVIDIA, которые были полны решимости торговаться с TSMC. У первой из компаний есть в запасе весомый аргумент, ведь она формирует до 25% выручки TSMC. Не исключено, что переговоры будут трудными, но затянуться они не должны, поскольку предлагаемые TSMC изменения в ценовой политике вступят в силу уже первого января.