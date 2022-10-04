И предложить клиентам к 2027 году 1,4-нм техпроцесс.

Явным образом подчёркивая важность американского рынка для бизнеса компании, представители Samsung Electronics на этой неделе выступили в США на тематическом брифинге, как сообщает Reuters. Мероприятие было посвящено рассказу о планах корейского производителя по усилению контрактного направления деятельности. Мощности, задействованные в передовой литографии на контрактном направлении, Samsung в период с 2021 по 2027 годы намеревается увеличить втрое.

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Источник изображения: Samsung Electronics

К 2024 году будет освоено второе поколение 3-нм техпроцесса, и сейчас многие потенциальные клиенты Samsung Electronics проявляют к нему интерес. Среди них упоминаются Qualcomm, AMD и Tesla, причём данная информация исходит напрямую от руководства Samsung. По сути, это в какой-то мере опровергает слухи о заинтересованности Tesla в сотрудничестве с TSMC, хотя пока никаких договорённостей не достигнуто, говорить о чём с определённостью не стоит. Примечательно, что руководство Samsung говорит о высокой степени удовлетворения качеством первых 3-нм изделий клиентами компании. В целом, как заявляют представители корейского гиганта, уровень выхода годной продукции на конвейере Samsung сейчас является одним из самых высоких в отрасли.

Руководство Samsung признаёт, что по срокам освоения 5-нм и 4-нм техпроцессов компания отстала от той же TSMC, но инвестиции в передовую литографию нельзя сокращать даже в условиях растущего инфляционного давления и временного снижения спроса. В долгосрочной перспективе все инвестиции окупятся, а если сейчас отказаться от освоения передовой литографии, то в дальнейшем полупроводниковая отрасль просто не сможет удовлетворить спрос на современные компоненты.

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К 2025 году Samsung рассчитывает начать поставки 2-нм изделий своим клиентам, а к 2027 году намеревается освоить выпуск 1,4-нм изделий. Определённые проблемы для расширения объёмов производства чипов с использованием передовой литографии представляют ограничения ASML по количеству поставляемых литографических сканеров. Строящееся предприятие Samsung в штате Техас начнёт работу в 2024 году, оно вполне может изначально использоваться для выпуска достаточно продвинутой продукции вроде той же 3-нм. В дальнейшем имеется достаточный запас по расширению этой площадки, поэтому многое будет зависеть от наличия спроса на услуги Samsung со стороны американских клиентов.