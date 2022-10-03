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Новости Hardware Алексей Сычёв
По примеру Apple компания NVIDIA попробует поторговаться с TSMC, чтобы не платить больше за её услуги
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О намерениях TSMC поднять цены на свои услуги в первого января следующего года уже не раз упоминалось различными источниками, и теперь Economic Daily со ссылкой на разработчиков чипов сообщает, что многие клиенты тайваньского гиганта получили в минувшие выходные уведомления о предстоящем повышении цен. Обработка кремниевых пластин типоразмера 300 мм с января станет дороже на 3-5%, а пластин диаметром 200 мм – на величину до 6%.

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Источник изображения: NVIDIA

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Никто из клиентов TSMC от услуг компании после получения такого уведомления отказываться не намерен, но некоторые отраслевые гиганты готовы поторговаться ради сокращения собственных издержек. Интересно, что в число «участников сопротивления» попала не только формирующая 25% выручки TSMC компания Apple, но и NVIDIA, глава и основатель которой любит долго рассуждать вслух о неизбежности роста цен на видеокарты после очередной смены их поколения.

#nvidia #apple #полупроводники #литографическое производство #tsmc #ada lovelace #geforce rtx 40
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