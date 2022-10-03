Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Sony рассчитывает продать за первые три месяца не менее 2 млн гарнитур PlayStation VR2
Первое поколение гарнитуры разошлось миллионным тиражом за восемь месяцев.
рекомендации
Минус 25% на 3070 в Ситилинке
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Как сообщает агентство Bloomberg, компания Sony уже начала массовое производство представленной недавно гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR2, но в продажу она поступит только в начале следующего года. Текущий план предусматривает выпуск двух миллионов устройств к марту 2023 года, что достаточно амбициозно на фоне гарнитуры первого поколения, которая миллионный рубеж преодолела только через восемь месяцев после начала продаж.

реклама

Источник изображения: Sony

рекомендации
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

План может быть скорректирован в сторону уменьшения объёмов производства, если первые итоги продаж покажут, что PlayStation VR2 не пользуется достаточной популярностью. Макроэкономическая ситуация не способствует росту затрат населения на приобретение товаров, не относящихся к категории первостепенной важности. В то же время, отмечается улучшение ситуации с доступностью компонентов, необходимых для производства как гарнитур виртуальной реальности PlayStation VR2, так и игровых консолей PlayStation 5, которые нужным им для работы. Есть шанс, что при наличии достаточно высокого спроса на оба типа устройств Sony весной не будет ограничена в объёмах производства дефицитом комплектующих.

+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мои размышления о майнинге - что майнить после перехода Эфириума на POS
34
Сюрпризы или подводные камни АлиЭкспресса
38
Сколько будет стоить России починить Северные потоки, в том числе с судебными исками "партнеров"
42
Почему РФ использует мало дронов-камикадзе Герань, и какова их эффективность против РСЗО стран НАТО
63
Рейтинг наиболее оптимальных процессоров по соотношению цена / производительность
8
Обзор Windows Vista Home Premium Retail Box в 2022 году
52
Военное командование США бьёт тревогу – Китай ведёт активную разработку истребителя 6-го поколения
68
Поклонники сериала "Доктор Кто" возможно не в курсе, но звуковая отвёртка существует
2
Путь воина, или как приблизит победу знание истории, географии и психологии
18
Сверхдорогой авианосец ВМС США "Джеральд Р. Форд" примет участие в учениях НАТО в Аталантике
12

Сейчас обсуждают

Alex-IT
07:18
История учит думать головой и проводить глубокий анализ и тщательную разведку, а не ломиться в бой в слепую. Французы в 1812 тоже на холоде и наших дорогах всю мощь растеряли.
Путь воина, или как приблизит победу знание истории, географии и психологии
Ultimauser
07:17
Сколько тысяч?)
Видеокарты из Китая значительно подешевели — новую RTX 3090 отдают за 63 тысячи рублей
Вася Шестаков
07:16
Ты доставку сюда посчитай клоун, как раз около 90к получится, и то ещё хорошо если ее сюда доставят
RTX 3080 Ti рекордно подешевела в США, обновив минимум
Alex-IT
07:16
Финны воспользовались ситуацией, грамотно растягивая время, а навешал мороз и отсутствие нормальной подготовки и снабжения.
Путь воина, или как приблизит победу знание истории, географии и психологии
Alex-IT
07:13
Вы правы, ещё в школе удивлялся, как можно было проиграть, потом узнал, что наши танки не могли нормально на морозе работать, и амуниции теплой мало было. Снабжение и техника многое решают.
Путь воина, или как приблизит победу знание истории, географии и психологии
Алексей Булгаков
07:13
Мне американский магазин предлагает цену в 49800 а магазин из РФ за 90000. Я все понимаю, не надо мне писать про нарисованный рубль налоги и т.п. Просто со стороны выглядит- мы тебя обманутЬ
RTX 3080 Ti рекордно подешевела в США, обновив минимум
Alex-IT
07:10
Я про умение воевать не числом, а уменьем. Зачем отдали, вопрос не ко мне, политики часто успехи военных аннулируют ради своих выгод.
Путь воина, или как приблизит победу знание истории, географии и психологии
Alex-IT
07:06
Это не политика, не нужно путать.
Путь воина, или как приблизит победу знание истории, географии и психологии
Александр Богачев
07:01
Всегда думал что гедонизм это очень близко к деградации, а тут это выставляют в плюс. С другой стороны, что можно ожидать от идиотов, отстаивающих права педофилов и геев
Почему нефть может стать еще дороже
_KVV
06:50
Так на али много чего дороже чем на Озон из-за рубежа. Я сам уже купил 2 роутера , Mi Pad 5, Руль для ребенка и все дешевле минимум на 30% чем там.
Видеокарты из Китая значительно подешевели — новую RTX 3090 отдают за 63 тысячи рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем