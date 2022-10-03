Первое поколение гарнитуры разошлось миллионным тиражом за восемь месяцев.

Как сообщает агентство Bloomberg, компания Sony уже начала массовое производство представленной недавно гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR2, но в продажу она поступит только в начале следующего года. Текущий план предусматривает выпуск двух миллионов устройств к марту 2023 года, что достаточно амбициозно на фоне гарнитуры первого поколения, которая миллионный рубеж преодолела только через восемь месяцев после начала продаж.

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Источник изображения: Sony

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План может быть скорректирован в сторону уменьшения объёмов производства, если первые итоги продаж покажут, что PlayStation VR2 не пользуется достаточной популярностью. Макроэкономическая ситуация не способствует росту затрат населения на приобретение товаров, не относящихся к категории первостепенной важности. В то же время, отмечается улучшение ситуации с доступностью компонентов, необходимых для производства как гарнитур виртуальной реальности PlayStation VR2, так и игровых консолей PlayStation 5, которые нужным им для работы. Есть шанс, что при наличии достаточно высокого спроса на оба типа устройств Sony весной не будет ограничена в объёмах производства дефицитом комплектующих.