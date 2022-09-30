Китай важен для острова с экономической точки зрения.

На Тайване расположены основные предприятия крупнейшего контрактного производителя полупроводниковых компаний – TSMC, поэтому на протяжении первых полутора лет пандемии местная экономика росла приличными темпами, поскольку спрос на электронику оставался на высоком уровне. Сейчас к неизбежной коррекции спроса добавляются негативные макроэкономические факторы, в результате власти Тайваня уже не могут рассчитывать на положительную динамику экспортных показателей, как отмечает Bloomberg со ссылкой на местных чиновников.

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Источник изображения: TSMC

Представители монетарных властей острова отметили, что рост процентных ставок в США и замедление экономического роста в США и Европе неизбежно сократят тайваньский экспорт, а потому до конца текущего года он будет в лучшем случае расти на единицы процентов. На фоне «высокой базы» прошлого года неизбежно даже некоторое локальное снижение ключевых показателей тайваньской экономики. В августе экспортная выручка Тайваня выросла всего на 2%, что является наименьшим показателем за более чем два года. В сентябре экспортная выручка острова может и вовсе снизиться на 3% в годовом сравнении. В августе объём экспортных заказов из Китая и Гонконга сократился на 25%, а на эти два региона в первые восемь месяцев текущего года приходилось до 40% всей экспортной выручки Тайваня.

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По мнению тайваньских чиновников, непредсказуемое введение локдаунов в Китае негативно сказывается на экономике Тайваня, для которой соседний регион является крупнейшим внешнеторговым партнёром. Уже не первый год власти остров предпринимают попытки снизить экономическую зависимость от КНР, но они не столь успешны, как им хотелось бы.