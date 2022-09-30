Особенно в части покупки производственного оборудования.

По информации Bloomberg, сообщившая о снижении выручки на 21% до $6,64 млрд американская компания Micron Technology не стала строить иллюзий по поводу выручки в текущем квартале, и заложила в свой прогноз сумму от $4,0 до $4,5 млрд при снижении нормы прибыли до 24-28% с нынешнего уровня в 40,3%.

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Источник изображения: Micron Technology

В текущем календарном году, по словам представителей компании, спрос на микросхемы памяти будет отставать от предложения, но в следующем году они поменяются местами. Предвидя это, Micron собирается сократить капитальные затраты в следующем году на 30% в целом, а на закупку производственного оборудования и вовсе тратить в два раза меньше средств, чем в минувшем фискальном периоде. Кстати, на строительство новых производственных корпусов Micron при этом потратит в два раза больше средств, чем в этом году, поскольку в строй они будут введены лишь во второй половине десятилетия, когда спрос на продукцию компании должен вернуться к росту.

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Подобные настроения не помешали Micron согласиться с получением субсидий от японских властей в размере $320 млн, которые будут направлены на запуск передовой линии в Хиросиме по производству микросхем оперативной памяти с использованием продвинутой литографии.