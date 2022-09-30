В среднем на шесть процентов, но решение не является окончательным.

Слухи о намерениях крупных клиентов сократить объёмы заказываемой у TSMC продукции, судя по новой публикации DigiTimes, не добавили руководству компании решимости в вопросе пересмотра планов по повышению цен на услуги в 2023 году. Принято считать, что со следующего года услуги по контрактному производству полупроводниковых компонентов силами TSMC подорожают в среднем на 6%.

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Источник изображения: DigiTimes

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Не исключено, что Apple при этом удастся сохранить прежние цены во взаимоотношениях с TSMC. По крайней мере, если говорить о заказах на выпуск 5-нм продукции. Выпуск 3-нм изделий может оказаться дороже хотя бы в силу возросших затрат TSMC на освоение данной ступени литографии. Кроме того, у Apple практически не будет конкурентов на получение квот по выпуску 3-нм продукции силами TSMC, поскольку компания Intel от своего графика миграции на 3-нм техпроцесс отстаёт даже в том случае, если речь идёт об услугах тайваньского подрядчика.