Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC не отказывается от намерений повысить цены на свои услуги со следующего года
В среднем на шесть процентов, но решение не является окончательным.
рекомендации
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Слухи о намерениях крупных клиентов сократить объёмы заказываемой у TSMC продукции, судя по новой публикации DigiTimes, не добавили руководству компании решимости в вопросе пересмотра планов по повышению цен на услуги в 2023 году. Принято считать, что со следующего года услуги по контрактному производству полупроводниковых компонентов силами TSMC подорожают в среднем на 6%.

реклама

Источник изображения: DigiTimes

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Не исключено, что Apple при этом удастся сохранить прежние цены во взаимоотношениях с TSMC. По крайней мере, если говорить о заказах на выпуск 5-нм продукции. Выпуск 3-нм изделий может оказаться дороже хотя бы в силу возросших затрат TSMC на освоение данной ступени литографии. Кроме того, у Apple практически не будет конкурентов на получение квот по выпуску 3-нм продукции силами TSMC, поскольку компания Intel от своего графика миграции на 3-нм техпроцесс отстаёт даже в том случае, если речь идёт об услугах тайваньского подрядчика.

#полупроводники #литографическое производство #tsmc
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Услуги TSMC для Apple могут и не подорожать
Представители Южной Кореи всё-таки приняли участие в заседании потенциальных членов «антикитайского» технологического альянса
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Кто больше всех пострадает из-за выведенных из строя Северных потоков
74
10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 5
7
Как проходит мобилизация в РФ – молодёжь убегает в Казахстан, а военкомы отлавливают уклонистов
168
Насколько эффективна HIMARS в реальном бою – украинские военные разочарованы американской РСЗО
123
ТОП-9 SSD для геймера: от бюджетных до флагманских
34
Мои впечатления от открытой беты Modern Warfare 2
9
Графический редактор Krita - свобода и функционал
6
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690I Unify
4

Сейчас обсуждают

Sheshenbek
11:10
Хватит завидовать, тебе даже такой кастрат не по карману. За год использования состояние идеальное.
ТОП-9 SSD для геймера: от бюджетных до флагманских
Игорь Александров
11:09
Ok
Кто больше всех пострадает из-за выведенных из строя Северных потоков
Мать шешенбека
11:08
на старой работе был парк машин более сотни, самая частая проблема это либо БП либо HDD. других проблем вообще не было. был единичный случай сгорел LAN.
Цены на видеокарты в России падают
Chihonya
11:08
Ну да, как тебе не нужен, в твоем кастрате)))
ТОП-9 SSD для геймера: от бюджетных до флагманских
Chihonya
11:07
+100500, bx500-хлам, нормальный человек возьмет mx500
ТОП-9 SSD для геймера: от бюджетных до флагманских
rusbear
11:06
Добавлю, что MX500 имеет намного больший ресурс и большую гарантию, что вкупе с полноценным контроллером (а не обрубком, как у ВХ500) делает существование BX500 каким-то недоразумением.
ТОП-9 SSD для геймера: от бюджетных до флагманских
Sheshenbek
11:05
Ой ...ой.. нищие активизировались ахаха. Для меня это вообще не проблема, мне 5 секунд пойти и купить такой же новый
ТОП-9 SSD для геймера: от бюджетных до флагманских
Stupid Miner
11:05
😂😂😂 ты умственноотсталый отброс общества
Настольным процессорам Ryzen 7000X3D быть — инсайдер поделился изображением с планами AMD
Мать шешенбека
11:04
о 2000 тоже кричали проходняк, надо просто брать по техническим характеристикам, так в 2000 линейке топ за свои деньги была 2060, в 3000 топ 3070. радеоны только 6600 и выше
Цены на видеокарты в России падают
Sheshenbek
11:04
Да кому твой буфер нужен, малыш.
ТОП-9 SSD для геймера: от бюджетных до флагманских
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем