Китайское издание Economic Daily выяснило, что намерения TSMC повысить цены на свои услуги со следующего года постепенно трансформировались в своей реализации по мере проведения переговоров с ключевыми клиентами. Первоначально планировалось, что цены вырастут на 6-9 % в зависимости от техпроцесса, но теперь сообщается, что самым щадящим для клиентов TSMC станет повышение цен на 3%, хотя даже получающие достаточно зрелую с литографической точки зрения продукцию могут столкнуться с повышением цен на 6%.
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Особые условия будут предложены компании Apple – если верить источнику, ей удалось сторговаться до нулевого повышения цен. То есть, в следующем году компания будет получать от TSMC чипы по прежним ценам, хотя сохраняется вероятность, что среди них уже появятся и 3-нм изделия. По сути, выручка TSMC на 25% зависит от Apple, поэтому последняя имеет серьёзные аргументы в переговорах о цене.