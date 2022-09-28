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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Intel анонсировала процессоры 13-го поколения Raptor Lake: до 58 % быстрее AMD Ryzen 9 5950X в играх и до 69 % — в приложениях
Новинки совместимы с 600-м чипсетом и стандартом памяти DDR4.
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Компания Intel в рамках мероприятия Innovation представила настольные процессоры Core 13-го поколения Raptor Lake. Производитель сумел реализовать для них новую архитектуру, увеличенное количество ядер, а также заметно подросшие частоты по сравнению с предыдущим поколением.

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В момент анонса нового поколения Intel рассказала только о шести моделях: топовых Core i9-13900K и Core i9-13900KF, процессорах среднего уровня Core i7-13700K и Core i7-13700KF, а также относительно доступных Core i5-13600K и Core i5-13600KF. Все новинки могут похвастаться наличием разблокированного множителя, поскольку производитель позиционирует их в качестве топовых решений для взыскательной публики.

Линейка Raptor Lake также может похвастаться поддержкой 16 линий PCIe 5.0 и четырёх PCIe 4.0 для SSD-накопителей, а также оперативной памяти DDR5-5600 и DDR5-5200. Чипы сохранили совместимость со стандартом DDR4.

Про индексы нелишним будет напомнить, что наличие букв «KF» означает отсутствие в процессоре встроенной графики, по остальным характеристикам идентичность с K-моделями полная. Intel также пообещала представить более доступные процессоры поколения Raptor Lake без разблокированного множителя, но случится это позднее.

В основу процессоров Raptor Lake, как и чипов 12-го поколения, положена гибридная архитектура, которая сочетает в себе мощные P-ядра и энергоэффективные E-ядра. За мощь отвечает новая архитектура Raptor Cove, производительные ядра оснащены увеличенным кешем второго уровня — 2 Мбайт на ядров против 1,25 Мбайт у поколения Alder Lake. Энергоэффективные ядра построены всё на той же архитектуре Gracemont.

Теперь перейдём к детальному описанию всех представленных новинок. Так, топовый Core i9-13900K оснащён 24 ядрами и поддерживает 32 потока, у него на борте имеется 32 Мбайт кеша L2 и 36 Мбайт кеша L3. Раздел Raptor Cove (который за производительность) представлен тут 8 ядрами с базовой частотой 3,0 ГГц, все вместе они могут разгоняться до 5,4 ГГц. Наконец, максимальная частота ядер, которая обеспечивается с помощью технологии Thermal Velocity Boost, для 1-2 ядер может составить 5,8 Ггц. Остальные 16 ядер процессора — это энергоэффективные Gracemont, которые работают на базовой частоте 2,2 ГГц, но могут разгоняться до 4,3 ГГц.

У «предтопового» Core i7-13700K есть по восемь энергоэффективных и высокопроизводительных ядер, которые способны обеспечивать работу в 24 потоках. Максимальная тактовая частота у новых Core i7 — 5,4 ГГц. Такая же ситуация по частотам, потокам и ядрам наблюдается и у Core i7-13700KF, что логично. Среднеуровневые Core i5-13600K и Core i5-13600KF оснащены шестью P-ядрами и восемью E-ядрами на 20 потоков. Максимальная тактовая частота — 5,1 ГГц.

В момент анонса Intel также выпустила целый ряд слайдов с графиками, которые должны дать приблизительную информацию о росте производительности решений поколения Raptor Lake по сравнению с Alder Lake. Если говорить о производительности флагманского процессора Core i9-13900K по сравнению с его предшественником Core i9-12900K, то в играх новинка оказывается быстрее в среднем на 20 %. Intel не забыла сравнить топовый Core i9-13900K со старым флагманом AMD для потребительского рынка — Ryzen 9 5950X. В зависимости от проекта превосходство по производительности «прыгает» от 6 до 58 %.

Но не играми едиными: Intel подготовила слайд, в котором сравнивается производительность Core i9-13900K с предыдущим флагманом компании Core i9-12900K и AMD Ryzen 9 5950X в профессиональных задачах с использованием программного обеспечения от Autodesk и Adobe. Новый процессор «синих» оказался быстрее 16-ядерника от AMD на величину от 16 до 69 %.

Вслед за процессорами линейки Raptor Lake компания Intel также показала новые чипсеты 700-й серии, которые будет работать на прежнем сокете LGA 1700, что и предыдущее поколение. Производитель также заверил, что новинки будут совместимы с платами 600-й серии.

Справочная информация по новым процессорам Intel:

  • i9-13900K — 24 ядра (8P/16E), 32 потока, 3-5,8 ГГц, 36 Мб кэш-памяти L3, Intel UHD Graphics 770, 589 долларов.
  • i9-13900KF — 24 ядра (8P/16E), 32 потока, 3-5,8 ГГц, 36 Мб L3, 564 доллара;
  • i7-13700K — 16 ядер (8P/8E), 24 потока, 3,4-5,4 ГГц, 30 Мб L3, Intel UHD Graphics, 409 долларов;
  • i7-13700KF — 16 ядер (8P/8E), 24 потока, 3,4-5,4 ГГц, 30 Мб L3, 384 доллара;
  • i5-13600K — 14 ядер (6P/8E), 20 потоков, 3,5-5,1 ГГц, 24 Мб L3, Intel UHD Graphics 770, 319 долларов;
  • i5-13600KF — 14 ядер (6P/8E), 20 потоков, 3,5-5,1 ГГц, 24 Мб L3, 294 доллара.

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Новинки семейства Raptor Lake поступят в продажу 20 октября.

#intel #процессоры #raptor lake
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