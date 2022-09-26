А видеоролики с распаковками можно будет увидеть с 30 сентября.

Судя по всему, компания Intel готовится к скорому выпуску своих топовых видеокарт Arc. В Сети появилась новая информация касательно Arc A770 — как минимум, по датам выхода обзоров. Сначала 30 сентября будут опубликованы видеоролики с распаковкой устройства, а уже с 5 октября на тематических ресурсах должны появиться полноценные обзоры.

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Напомним, чуть раньше Intel заявляла, что младшая Arc A750 должна выйти одновременно с A770, поэтому упомянутые даты (30 сентября и 5 октября) должны быть актуальны и для этой видеокарты. Но производитель пока не торопится сообщать, когда мы сможем увидеть обзоры и распаковки A580.

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27 сентября состоится анонс процессоров линейки Raptor Lake, тогда же Intel может раскрыть дополнительную информацию по видеокартам Arc. Взять, например, цены — после анонса линейки NVIDIA RTX 4000 этот аспект станет ключевым. Топовая Intel Arc A770 может стать достойным конкурентом по отношению к GeForce RTX 3060 и RTX 3060Ti, но для успешного противостояния с картами из «зелёного лагеря» нужна адекватно выстроенная ценовая политика производителя.