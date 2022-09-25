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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Arctic перестанет выпускать термопасту MX-5, ей на смену придёт MX-6 с лучшими характеристиками
Жизненный цикл у MX-5 получился слишком уж коротким.
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В Сети появилась информация о том, что компания Arctic, широко известная благодаря своим термопастам премиум-класса, в скором времени представит новинку. Термопаста Arctic MX-5, признанная многими экспертами одной из лучших на рынке, вскоре будет снята с производства, а ей на замену придёт MX-6 с лучшими характеристиками.

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Заинтересованные энтузиасты обратили внимание, что Arctic MX-5 была переведена производителем в раздел End-of-Life. Речь идёт о каталоге продуктов, жизненный цикл которых подошёл к концу. Это значит, что производство термопасты, скорее всего, уже было остановлено, а самой Arctic остаётся только реализовать выпущенные остатки.

На смену Arctic MX-5 придёт термопаста с ожидаемым названием MX-6, её изображения уже появились в Сети. Новинка также прописалась в ассортименте Amazon, но в наличии пасты пока нет. В Германии же шприц с новой термопастой оценили в 28,81 евро за 4 грамма. К слову, внешний вид тары почти не изменился. Разве что, привычная связка синего и серого цветов коробки и шприца была сменена на синий и бирюзовый.

Официальные характеристики Arctic MX-6 производитель пока не спешит обнародовать. Напомним, в случае с MX-5 речь идёт о теплопроводимости на уровне 8,5 Вт/м∙K, что является очень хорошим показателем, но не дотягивает до экстремальных решений для оверклокеров уровня Thermalright TF8 и Thermal Grizzly Kryonaut.

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Напомним, Arctic MX-5, которую производитель уже записал в «устаревшие» продукты, представили всего лишь полтора года назад. Жизненный цикл термопасты получился слишком коротким, ведь та же Arctic MX-4 была представлена более 10 лет назад и производится до сих пор. В списке актуальных решений Arctic также находится термопаста MX-2, предназначенная для бюджетных решений.

#arctic #термопасты #arctic mx-5 #arctic mx-6
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