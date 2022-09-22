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Редакция
Новости Hardware Фома Шилов
Примите участие в розыгрыше уникальных ножей из Standoff 2 купив смартфон Infinix NOTE 12 PRO
Доступны ножи Scorpion, DualDaggers и jKommando
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Если вы являетесь фанатом игры Standoff 2, то могли слышать о том, что несколько дней назад (18 сентября) состоялся завершающий этап группового мейджор-турнира. Заявки на участие подали больше 250 команд, только 6 из которых вышли в плей-офф, а после две наиболее слаженные группы геймеров смогут принять участие в большом LAN-финале. Событие состоится 2 октября и пройдёт на арене 1930 Moscow. Организаторы турнира анонсировали шоу-матч, в котором примут участие популярные стримеры, ну а спонсором события стала компания Infinix, выпустившая новый сверхмощный смартфон NOTE 12 PRO.



Именно стримерам доверят опробовать преимущества новинки, которая включает всё необходимое для победы над соперником. Прежде всего стоит учитывать, что любое промедление в Standoff 2 может стать роковым, а даже если у вас молниеносная реакция и высокий уровень, подвисания и проблемы с интернетом сведут на нет все преимущества над соперниками. Похоже, смартфон Infinix NOTE 12 PRO и может стать секретным оружием, благодаря которому прокачанные геймеры будут вырывать победу из рук превосходящего по числу противника, а настоящие профи окажутся способны вытянуть даже самые неудачный матч.

Ну а пока геймеры готовятся к турниру, все наши читатели могут принять участие в раздаче ценных призов. Сообщается, что все покупатели смартфона Infinix NOTE 12 PRO получат право принять участие в розыгрыше уникальных ножей Scorpion, DualDaggers и jKommando, каждый из которых стоит от 1500 до 2700 рублей. Если вы заинтересованы, то переходите на специальный сайт, где вас уже ждёт мобильный телефон, а после регистрируйтесь, заполняйте специальную форму и отслеживайте победителей в группе Infinix в ВКонтакте. Результаты будут опубликованы 7 октября.

Ну тем, кто ещё не определился, мы расскажем о преимуществах телефона. Известно, что Infinix NOTE 12 PRO получил мощный процессор MediaTek Helio G99, благодаря чему демонстрирует ультимативную производительность в любых задачах и самых требовательных играх. графическая часть построена на чипе Arm Mali G57, а ёмкий аккумулятор на 5000 мАч не позволит потерять контроль над игрой, давая возможность завершить даже самый длинный матч без опасения полного разряда. Приятным дополнением стала камера на 108 Мп, а количество памяти заявлено на отметке 8 Гб ОЗУ и 256 Гб ПЗУ. Оперативную память можно расширить до 13 Гб в случае необходимости.



Для бескомпромиссных геймеров уже предустановлено приложение Monster Gaming Kit. Утилита оптимизирует ресурсы смартфона, уменьшая вероятность появления лагов и микрофризов. Кроме того, она блокирует любые уведомления и другую системную информацию, позволяя киберспортсменам не отвлекаться во время боя. Если у вас остались вопросы, то вы можете заглянуть по следующим ссылкам, где всегда можно найти актуальную информацию о ходе турнира и многих других интересных событиях.

Официальный сайт Infinix
Группа Infinix ВКонтакте
Группа Infinix Telegram

#infinix #infinix note 12 pro
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