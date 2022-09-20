Усилия по импортозамещению в промышленности порой обусловлены не политическими причинами, а географической специализацией участников рынка. Например, как отмечает Nikkei Asian Review, являющаяся одним из крупнейших производителей систем кондиционирования воздуха японская компания Daikin Industries во время пандемии убедилась, что высокая степень зависимости от китайских поставщиков начала вредить её бизнесу.
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По состоянию на 2020 год Daikin в стоимостном выражении собственной продукции примерно на 35% зависела от китайских поставщиков. В прошлом году этот показатель снизился до 20%, но локдауны в Китае в первой половине этого года всё равно подорвали поставки необходимых японскому производителю комплектующих для выпуска кондиционеров. Компания была вынуждена взять курс на отказ от использования комплектующих китайского происхождения, и всем своим поставщикам она поставила задачу обзавестись хотя бы одним предприятием за пределами КНР. Эти меры, по замыслу Daikin, помогут компании к марту 2024 года полностью отказаться от китайских комплектующих. Попутно партнёры будут модернизировать свои производственные линии, повышая уровень автоматизации, что в конечном итоге позволит компенсировать вывод производства за пределы Китая, где стоимость рабочей силы в последние годы хоть и выросла, продолжает оставаться на конкурентоспособном уровне.