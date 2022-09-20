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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
JPMorgan Chase & Co: криптовалюты мало популярны в качестве средства платежа
Зато интерес к ним со стороны игровой индустрии растёт.
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Спад на рынке криптовалют, как поясняет Bloomberg, заставил многих его участников задуматься от дальнейшей сфере применения этого вида цифровых активов, который изначально задумывался в качестве платёжного средства. По словам экспертов JPMorgan Chase & Co, в последнем варианте криптовалюты до сих пор мало кто рассматривает, предпочитая использовать их в качестве инвестиционного актива.

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Источник изображения: Reuters

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Ещё шесть месяцев назад, по словам представителей этого инвестиционного банка, многие клиенты проявляли интерес к платежам в криптовалютах, но теперь подобный спрос почти что изжил себя полностью. Попутно отмечается, что роль криптовалют в игровом секторе планомерно усиливается. Это относится как к традиционной игровой среде, так и к «метавселенной», которая открывает перед криптовалютами множество новых возможностей.

#финансы #криптовалюты
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