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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel и AMD говорят об ухудшении ситуации на рынке ПК по сравнению с июльскими ожиданиями
Падение превысит запланированные ранее 10-15%.
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Аналитикам Bernstein удалось опросить руководство Intel и AMD касательно ситуации на рынке ПК, которая вполне ожидаемо изменилась по сравнению с июлем, когда главы обеих компаний давали традиционные прогнозы на полугодие во время выступлений на квартальных отчётных мероприятиях. Теперь руководство Intel и AMD единогласно утверждает, что в третьем квартале ситуация на рынке ПК оказалась хуже ожиданий.

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Источник изображения: AMD

Финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (David Zinsner), во всяком случае, призвал аудиторию не довольствоваться июльским прогнозом о вероятности сокращения рынка ПК по итогам всего текущего года на 10%. Фактически, по его словам, тенденции сейчас говорят о более глубокой просадке, но при этом новый прогноз по году не уточняется.

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Представляющий интересы серверного бизнеса AMD Дэн Макнамара (Dan McNamara) заявил, что сегмент ПК в этом году не ограничится снижением на 15%, как считалось ранее. Клиенты компании не демонстрируют того спроса, на который она рассчитывала в текущем квартале. Финансовый директор Intel при этом добавил, что в сегменте центров обработки данных проблемы создают низкий спрос на продукцию компании в Китае и сложная макроэкономическая ситуация.

#amd #intel #аналитика #финансы #компьютерный рынок
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