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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Объёмы тайваньской экспортной выручки будут сокращаться второй месяц подряд
И это указывает на сохранение проблем в мировой экономике.
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На этой неделе государственные органы Тайваня опубликую статистику по экспортной выручке в августе, и опрошенные Reuters эксперты сходятся во мнении, что данный показатель продемонстрирует среднее снижение на 2% относительно августа прошлого года. Ранее некоторые экономисты предсказывали, что выручка Тайваня на экспортном направлении в августе может вырасти на 3,4%, либо сократиться на 3,7%, в зависимости от точки зрения конкретного эксперта.

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Источник изображения: Reuters

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В июле экспортная выручка Тайваня уже снизилась на 1,9% до $54,26 млрд в годовом сравнении, поскольку к глобальным экономическим проблемам добавились последствия весенних локдаунов в Китае, ибо последняя из стран является крупнейшим внешнеторговым партнёром Тайваня. По прогнозам местных властей, снижение выручки по итогам августа может достигать от 0,9 до 3,7%. По динамике изменения экспортной выручки Тайваня обычно можно судить о предстоящих колебаниях спроса на электронные устройства, с запасом в два или три месяца, поскольку с острова поставляется в другие страны внушительное количество полупроводниковых компонентов.

#аналитика #финансы #полупроводники #тайвань
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