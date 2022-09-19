Продукции и так много, даже перебои и с производством не вызвали бы проблем.

Эксперты TrendForce успели проанализировать ситуацию с последствиями первого из землетрясений на Тайване, которое произошло вечером 17 сентября по местному времени. Они утверждают, что минимизации ущерба для полупроводниковой отрасли способствовала не только заложенная при строительстве сейсмоустойчивость зданий, но и не самая высокая степень загрузки оборудования на тайваньских предприятиях.

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Источник изображения: AP

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Производители памяти и ЖК-панелей, во всяком случае, вынуждены были сократить объёмы выпуска продукции ещё до стихийного бедствия. Некоторые из них заранее остановили часть линий для регламентного обслуживания. Что касается возможных последствий, то увеличенные складские запасы позволили бы спокойно пережить любые перебои с поставками вновь выпускаемой продукции. В некоторых случаях производители располагают запасом продукции, достаточным для непрерывных поставок в течение 90 дней.