США тоже не особо помогают, когда речь идёт о возможном ущербе для их интересов.

Натянутые отношения Японии и Южной Кореи уже становились причиной перебоев с поставками технических газов японского производства на предприятия южнокорейских производителей микросхем, но издание Financial Times поясняет, что этим дело не ограничивается. Глава Министерства торговли Южной Кореи утверждает, что японская сторона искусственно замедляет реализацию всех внешнеэкономических инициатив, в которых должны участвовать обе страны.

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Источник изображения: The Korea Herald

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Японские чиновники, по словам корейского министра, задерживают принятие трёхстороннего соглашения о свободной торговле с Китаем, а также препятствуют вступлении Страны утренней свежести в транстихоокеанский альянс из 11 стран, в который не входят США и Китай. Причиной такого крючкотворства могут являться события восьмидесятилетней давности, связанные с оккупацией Корейского полуострова японскими властями.