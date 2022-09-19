Иначе проблем в отрасли ещё бы добавилось.

За прошедшие двое суток восточное побережье острова Тайвань дважды подвергалось подземным толчкам магнитудой около 6 баллов по шкале Рихтера, в результате в близких к эпицентру районах были разрушены мосты, авто- и железные дороги, а количество пострадавших приблизилось к 300 человек. Тайваньские производители чипов и прочей электроники поспешили заявить со страниц DigiTimes, что их предприятия не понесли существенного ущерба в результате землетрясений и продолжают работать.

реклама

Источник изображения: AFP

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Лишь руководство UMC призналось, что производственные линии компании в некоторых случаях подверглись аварийной остановке, но уже сегодня утром возобновили нормальную работу. Поставки воды и электроэнергии в ключевые технопарки острова, где сосредоточены предприятия по производству чипов, тоже осуществляются без перебоев.