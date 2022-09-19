За прошедшие двое суток восточное побережье острова Тайвань дважды подвергалось подземным толчкам магнитудой около 6 баллов по шкале Рихтера, в результате в близких к эпицентру районах были разрушены мосты, авто- и железные дороги, а количество пострадавших приблизилось к 300 человек. Тайваньские производители чипов и прочей электроники поспешили заявить со страниц DigiTimes, что их предприятия не понесли существенного ущерба в результате землетрясений и продолжают работать.
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Лишь руководство UMC призналось, что производственные линии компании в некоторых случаях подверглись аварийной остановке, но уже сегодня утром возобновили нормальную работу. Поставки воды и электроэнергии в ключевые технопарки острова, где сосредоточены предприятия по производству чипов, тоже осуществляются без перебоев.