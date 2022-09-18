Европейские операторы связи и без того отставали от американских и азиатских коллег в темпах развития сотовых сетей пятого поколения, а с рост расходов на электроэнергию в регионе только усугубит отставание, как признался в интервью Reuters глава итальянского представительства Vodafone Альдо Бизио (Aldo Bisio). Денег на всё сразу уже хватать не будет.
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Операторам связи в Европе, по его словам, придётся отложить инвестиции в развитие инфраструктуры 5G, поскольку на оплату текущих счетов за энергию будет уходить куда больше средств. Заметим, что это уже не первый случай, когда политическая конъюнктура создала проблемы для европейских операторов связи. Ещё при президенте Трампе США начали давить на своих союзников в Старом Свете, вынуждая их отказываться от оборудования Huawei Technologies. Закупка конкурирующих решений нередко приводила к росту затрат, а в ряде случаев пришлось потратить дополнительные средства на техническое перевооружение уже созданных сетей связи.