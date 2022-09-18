Но ситуация в серверном сегменте получше.

Ведущий мероприятия Goldman Sachs использовал возможность опросить руководство различных компаний на тему текущей ситуации на рынке персональных компьютеров, поскольку с момента их предыдущих заявлений на эту тему в рамках квартальных отчётных мероприятий многое могло измениться.

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Источник изображения: AMD

Старший вице-президент AMD по связям с инвесторами Рут Коттер (Ruth Cotter) заявила, что в разных сегментах рынка, которые обслуживает компания, динамика различна. Рынок ПК продолжает демонстрировать результаты хуже ожиданий. Обычно во втором полугодии выручка в этом сегменте растёт, чего не наблюдается в этом году. В других сегментах вроде серверного ситуация получше. Трудности в сегменте ПК компания старается преодолеть в тесном взаимодействии со своими клиентами.

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В серверном сегменте, как добавил старший вице-президент AMD Форрест Норрод (Forrest Norrod), компания сталкивается со всплесками покупательской активности, а некоторые из клиентов вынуждены отложить решения о покупке из-за сложной макроэкономической ситуации, но этот фактор в равной степени действует и на Intel. Компания AMD же сталкивается и со снижением спроса на свою продукцию в преддверии выхода процессоров нового поколения. Покупатели просто ждут их скорого появления и не готовы тратить деньги на изделия предыдущего поколения. Свою долю рынка в серверном сегменте AMD продолжит увеличивать в любых макроэкономических условиях, как убеждён Форрест Норрод.