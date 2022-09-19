В последние годы всё больше современных высокотехнологических гаджетов получают стеклянный корпус. Производители рассказывают сказки о том, что благодаря использованию премиального покрытия удалось повысить прочность и ударостойкость. Вот только в реальности достаточно смартфону или планшету вывалиться из ваших рук на пол, как он теряет внешний вид, а от защиты не остаётся ни следа. Многие пользователи предпочитают использовать чехлы, но в таком случае говорить о дизайне не приходится, ведь вы получаете безликий прямоугольник. К счастью, не все компании делают хрупкие гаджеты, ведь OUKITEL представляет прочный планшет RT2, получивший самую ёмкую батарею в потребительском сегменте.
Нет ничего хуже, чем очутиться на природе без связи. Неясно, как раньше люди выживали без просмотра фильмов и чтения новостей, но сегодня на пикник без нескольких пауэрбанков не выезжают. RT2 позволяет больше не думать о нехватке аккумулятора, ведь его ёмкость равняется 20 000 мАч. Этого будет достаточно на 4-5 недель в режиме ожидания и до недели в режиме использования. Вы можете часами напролёт наслаждаться мультимедийным контентом, а после получить максимальный заряд всего за 4.5 часа благодаря наличию технологии быстрой зарядки 33 Вт.
Стоит учитывать, что RT2 – это прежде всего защищённое устройство, которое может предложить ультимативный уровень прочности. Потенциальные покупатели получат поддержку сертификатов IP68, IP69K, а также военного MIL-STD-810H. Использовать для приготовления шашлыка планшет не рекомендуем, но для всех остальных задач он станет надёжным помощником. Гаджет не боится пыли, песка, брызг и может погружаться в воду до 1.5 метра без видимых последствий. Не стоит переживать и о падениях, ведь RT2 легко переживёт, даже если вы его уроните с высоты 1.5 метра. Особенно интересен планшет будет для тех, кто не может прожить без выездов на природу и дальних забегов в безлюдную местность.
OUKITEL не стала экономить, оснастив гаджет качественным дисплеем размером 10.1 дюйма с разрешением FHD. Он способен отображать информацию как при ярком солнечном свете, так и в условиях недостаточной освещённости. Разблокировка осуществляется при помощи селфи-камеры, а мощный процессор MediaTek MT8788 играючи справляется с любыми требовательными задачами. В наличии 8 Гб оперативной памяти и ёмкий накопитель на 128 Гб. Это даст вам возможность часами снимать природу, ведь RT2 позволяет идти на самые смелые эксперименты. Ну а если встроенной памяти окажется недостаточно, то всегда можно расширить ёмкость за счёт внешних карт до 1 Тб. В качестве операционной системы установлена новая версия Android 12, что гарантирует высокую безопасность и доступ ко всем современным функциям.
Основная камера получила разрешение на 16 Мп и способна делать сочные снимки. Передняя камера может выступать для видеозвонков и проведения конференций, а OUKITEL заявляет о наличии всех интерфейсов, без которых современные устройства уже нельзя считать современными. Это полный набор беспроводных модулей, включая Dual 4G, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, а также поддержку GPS. С 19 по 23 сентября на AliExpress купить RT2 можно будет по смешной цене в 239.99 доллара. Поторопитесь, количество акционных предложений ограничено.