Он будет передвигаться, расходуя запас водорода и кислорода.

По информации Nikkei Asian Review, японское аэрокосмическое агентство JAXA поручило Honda Motor помочь Toyota разработать и изготовить ровер для лунной миссии Artemis, возглавляемой США. Американцы хотят впервые за пятьдесят с лишним лет вернуться к теме освоения Луны, поэтому они уже сейчас ищут партнёров по этому проекту. Японцы взялись создать транспортное средство, которое позволит перемещать по поверхности естественного спутника Земли двух человек на расстояние до 1000 км.

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Источник изображения: JAXA

В качестве силовой установки будут использоваться водородные топливные ячейки, эксперименты по созданию которых Honda проводит уже около тридцати лет. Этой компании поручено помочь оснастить лунный ровер, создаваемый силами Toyota Motor, соответствующими компонентами. Помимо баллона с водородом, лунный ровер потребует размещения баллона с кислородом, поскольку в условиях почти полного отсутствия атмосферы его можно будет доставить на Луну только с Земли. Водород же можно будет добывать на месте.

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Заказчики описали предельную длину лунного ровера – не более шести метров. Определённые требования существуют и относительно массы транспортного средства, ведь его придётся доставлять с Земли ракетой. Луноход получит шины особой конструкции, а основные компоненты конструкции должны будут выдерживать перепад температур от минус 170 до плюс 120 градусов Цельсия, не говоря уже о высоком радиационном фоне. Транспортное средство должно быть создано к 2029 году, если всё пойдёт по плану.