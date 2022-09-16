По всей видимости, свет подобным откровениям уже дан, и он очень зелёный.

В ситуации, когда сама NVIDIA не брезгует традиционными для предвещающего скорый анонс новой архитектуры ребусами, партнёрам компании остаётся лишь упражняться в разнообразии способов предвосхитить данное событие. Марка GALAX, в нашей стране известная как KFA2, на своей странице в одной из социальных сетей тоже дала понять, что скоро в ассортименте её продукции появятся новые графические решения.

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Источник изображения: Twitter, GALAX

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В данном случае идёт о серии Gaming Serious — обычно этот партнёр NVIDIA в ней выпускает самые доступные игровые видеокарт в иерархии собственной продукции. Например, GeForce RTX 3090 Ti в такой версии не выпускалась по причине наличия у видеокарты флагманского статуса. Скорее всего, видеокартам поколения GeForce RTX 40 в исполнении GALAX достанется система охлаждения, вынуждающая их занимать пространство четырёх слотов охлаждения, причём помимо трёх вентиляторов на лицевой стороне печатной платы, четвёртый дополнительный может расположиться с оборотной. Подобная компоновка уже была опробована этим производителем на GeForce RTX 3090 SG.