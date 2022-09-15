Известный эксперт TF International Securities Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявил на этой неделе, что отказ Apple от более привычного позиционирования моделей iPhone начального уровня, согласно которому стандартная модель соседствовала с более компактной «mini», может иметь для компании негативные последствия в виде низкого спроса на представленные недавно iPhone 14 и iPhone 14 Plus. По крайней мере, уже сейчас сроки их ожидания по предварительному заказу минимальны, и они с высокой вероятностью могут оказаться в наличии в магазинах в день начала продаж.
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При этом мало кто берётся оспаривать высокую популярность старших моделей нового семейства – iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Специалисты Morgan Stanley даже отмечают, что флагманская модель в этом году по срокам ожидания поставки превосходит своих предшественников, выпущенных за последние шесть лет. Стоящая на ступень ниже iPhone 14 Pro заняла третье место среди своих предшественников, выходивших за указанный период, но соответствует по популярности прошлогоднему дебютанту в лице iPhone 13 Pro.