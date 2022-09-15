Финский оверклокер Luumi решил объединить потенциал Intel Core i9-12900K и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti в исполнении EVGA до того, как они устареют морально в результате выхода на рынок преемников. Частоту центрального процессора в результате удалось поднять до 5400 МГц при использовании системы жидкостного охлаждения, в таком режиме он сохранял активность всех шестнадцати ядер и двадцати четырёх потоков. Видеокарта GeForce RTX 3090 Ti разгонялась под жидким азотом до 2925/22992 МГц, этого хватило для выполнения теста GPUPI v3.3 за 1 минуту 33,925 секунды.
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Этот результат оказался лучшим не только в модельном зачёте, но и среди всех одиночных видеокарт. В основе системы лежала материнская плата EVGA Z690 Dark K|ngp|n Edition, а за электроснабжение отвечал блок питания Super Flower мощностью 2000 Вт. На видеокарту был установлен резервуар для жидкого азота TEK-9 ICON Extreme марки K|ngp|n Cooling, а в качестве термоинтерфейса использовался состав Thermal Grizzly Kryonaut Extreme.