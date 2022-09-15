Под жидким азотом на частотах 2925/22992 МГц.

Финский оверклокер Luumi решил объединить потенциал Intel Core i9-12900K и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti в исполнении EVGA до того, как они устареют морально в результате выхода на рынок преемников. Частоту центрального процессора в результате удалось поднять до 5400 МГц при использовании системы жидкостного охлаждения, в таком режиме он сохранял активность всех шестнадцати ядер и двадцати четырёх потоков. Видеокарта GeForce RTX 3090 Ti разгонялась под жидким азотом до 2925/22992 МГц, этого хватило для выполнения теста GPUPI v3.3 за 1 минуту 33,925 секунды.

реклама

Источник изображения: HWBot, Luumi

рекомендации 3050 ASUS уже 30 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3080 Gigabyte за 70 с началом 3060 Ti за 40 тр в Регарде RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Этот результат оказался лучшим не только в модельном зачёте, но и среди всех одиночных видеокарт. В основе системы лежала материнская плата EVGA Z690 Dark K|ngp|n Edition, а за электроснабжение отвечал блок питания Super Flower мощностью 2000 Вт. На видеокарту был установлен резервуар для жидкого азота TEK-9 ICON Extreme марки K|ngp|n Cooling, а в качестве термоинтерфейса использовался состав Thermal Grizzly Kryonaut Extreme.