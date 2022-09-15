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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Seagate: коррекция на рынке жёстких дисков растянется на несколько кварталов
Компания уже вынуждена сокращать объёмы производства.
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Генеральный директор Seagate Technology Дэйв Мосли (Dave Mosley) на технологической конференции Goldman Sachs не стал скрывать, что с момента обсуждения ситуации на рынке жёстких дисков в начале сентября положение компании только ухудшилось. По его словам, большинство покупателей сейчас просто взяло паузу, не желая тратиться на покупку жёстких дисков. Компания была вынуждена сократить объёмы их производства, чтобы соответствовать снизившемуся уровню спроса.

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Источник изображения: Seagate Technology

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Лишь самые вместительные модели жёстких дисков продолжают пользоваться высоким спросом, как подчеркнул глава Seagate. Для этого времени года подобное затишье не является характерным, как добавил он. Как считает Мосли, коррекция на рынке жёстких дисков растянется на несколько кварталов, и прогноз на следующий квартал можно будет делать лишь несколько недель спустя.

#аналитика #hdd #жёсткие диски #seagate #кризис
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