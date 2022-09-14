Агентство Reuters сообщает, что эскалация ситуации вокруг претензий континентального Китая на Тайвань вынудила дипломатических представителей последнего активизировать усилия по поиску политической поддержки в Евросоюзе. Местных парламентариев тайваньские дипломаты просят определиться с набором санкций, которые могут быть наложены на КНР в случае захвата Тайваня.
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Между тем, экономические связи стран Европы с Китаем слишком глубоки и разнообразны, чтобы быстро выработать какие-то эффективные санкции против последней из стран. Не заинтересована в ухудшении отношений с Китаем и Германия, у которой сейчас хватает проблем на российском направлении.
Одновременно власти США хотят расширить собственные санкции против Китая, чтобы предотвратить возможное вторжение китайских войск на Тайвань. Подробности не уточняются, но принято считать, что новые ограничения будут призваны подорвать именно военный потенциал Поднебесной. Параллельно будет расширяться сотрудничество между США и Тайванем – первая из стран заинтересована в привлечении на свою территорию тайваньских производителей.