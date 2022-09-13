Проверить, сколько они проработали, весьма затруднительно.

Финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) на технологической конференции Goldman Sachs старалась осветить сложившуюся рыночную ситуацию со всех сторон, заявив о специфике спроса на вторичном рынке видеокарт. По её словам, любители игр в целом настороженно относятся к подержанным видеокартам, предпочитая приобретать новые. Впрочем, это не исключает наличия некоторого количества любителей игр, готовых купить видеокарты «с пробегом».

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Источник изображения: NVIDIA

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Как поясняет Колетт Кресс, в отличие от того же автомобильного рынка, у пользователей видеокарт нет возможности адекватно оценить тот самый «пробег», а потому многие предпочитают покупать новые графические платы. При этом она отказалась оценить, в какой степени криптовалютный фактор влиял на продажи видеокарт в 2021 году, хотя этот период уже миновал. Снижение спроса на средства добычи криптовалюты, по словам финансового директора компании, влияет на рынок игровых видеокарт на протяжении уже нескольких месяцев. Майнеры потеряли к ним интерес по двум причинам. Во-первых, снизилась доходность майнинга. Во-вторых, грядёт реформа модели функционирования сети Ethereum, после которой такие вычислительные ресурсы уже не потребуются.