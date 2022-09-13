Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA: любители игр предпочитают покупать видеокарты, не бывшие в употреблении
Проверить, сколько они проработали, весьма затруднительно.
рекомендации
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр
3060 Ti за 40 тр в Регарде

Финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) на технологической конференции Goldman Sachs старалась осветить сложившуюся рыночную ситуацию со всех сторон, заявив о специфике спроса на вторичном рынке видеокарт. По её словам, любители игр в целом настороженно относятся к подержанным видеокартам, предпочитая приобретать новые. Впрочем, это не исключает наличия некоторого количества любителей игр, готовых купить видеокарты «с пробегом».

реклама

Источник изображения: NVIDIA

рекомендации
3050 ASUS уже 30 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3080 Gigabyte за 70 с началом
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Как поясняет Колетт Кресс, в отличие от того же автомобильного рынка, у пользователей видеокарт нет возможности адекватно оценить тот самый «пробег», а потому многие предпочитают покупать новые графические платы. При этом она отказалась оценить, в какой степени криптовалютный фактор влиял на продажи видеокарт в 2021 году, хотя этот период уже миновал. Снижение спроса на средства добычи криптовалюты, по словам финансового директора компании, влияет на рынок игровых видеокарт на протяжении уже нескольких месяцев. Майнеры потеряли к ним интерес по двум причинам. Во-первых, снизилась доходность майнинга. Во-вторых, грядёт реформа модели функционирования сети Ethereum, после которой такие вычислительные ресурсы уже не потребуются.

#nvidia #видеокарты #финансы #криптозима
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

За полтора года криптовалютного бума выручка от реализации видеокарт достигла шестилетнего объёма
К весне NVIDIA надеется вернуться к наращиванию объёмов поставок видеокарт
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП-5 претензий к производителям компьютерных корпусов
205
10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 4
16
Установка кулера Cryorig C7 на сокет LGA1700 и сравнение с Alpenföhn Silvretta
8
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Edge WIFI
1
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
3

Сейчас обсуждают

Lurker-beta
08:49
движение со скоростью выше скорости света теоретически возможно. Но невозможен разгон до этой скорости и её превышение.
Преодоление скорости света возможно - об этом говорят опыты американских физиков
swr5
08:49
Это днищенской конторе уже ничего не поможет, только банкротство и утилизация.
Тактовая частота процессоров Raptor Lake будет достигать 6 ГГц
Slow Mo
08:48
Как Хуангу пересадить всех на облачный гейминг -это задирать ценник и повышать потребление карт до бесконечности+ дефицит приплюсовать
Новое поколение RTX 4000 вынудит покупателей обновить заодно и блок питания
ихихи
08:48
Трепещите пиндосы, россиян мобилизацией не запугать! Можем повторить!!!
Депутат Госдумы заявил о необходимости полной мобилизации в РФ для завершения СВО в Украине
Gringo
08:48
Судя по обилию минусов на адекватные комменты, ботоферма проснулась и приступила к работе.))
Депутат Госдумы заявил о необходимости полной мобилизации в РФ для завершения СВО в Украине
Blackm0re
08:47
Я не там, потому-что я не солдат, в первую очередь. Я не служил в армии по болезни. Являюсь КМС по лыжным гонкам, но меня один хрен не взяли, даже рассматривать не стали. в 16 лет сразу объявили, что ...
Депутат Госдумы заявил о необходимости полной мобилизации в РФ для завершения СВО в Украине
RangerXP
08:47
Практика махровых времен. К примеру, Гнилобайт выпускал (и выпускает) новые дешевые (за счет снижения качества компонентной базы) ревизии матплат и видеокарт, которые пользуются спросом.
Китайскую компанию Netac «подловили» на замене контроллера и памяти в SSD на более дешевые
Александр
08:47
Кто сделал ЭТО президентом? Да ему только под церковью с кружкой стоять. Хотя с другой стороны может на это и рассчитано? Смотрит таким грустным взглядом на Байдэна, ну дай сос*уть, а Байдэн: Всё! Не ...
На Алиэкспресс продают фейковые SSD Xiaomi 1ТБ, споры закрывают в пользу продавца
Вежливый_B_Hornet
08:46
ладно дaлбаеб. что меньше сотни тысяч или 25млн?
Депутат Госдумы заявил о необходимости полной мобилизации в РФ для завершения СВО в Украине
Lurker-beta
08:46
офисная затычка нынче в цп встроена. А если вам нужна именно дискретная затычка... всегда можно переименовать карту старого поколения.
Новое поколение RTX 4000 вынудит покупателей обновить заодно и блок питания
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем